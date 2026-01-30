Überraschung um ams-OSRAM: Mehrere Bieter kämpfen um den Konzern

Der standortpolitisch ohnehin höchst spannende Verkauf von Unternehmensteilen, den der tief in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Halbleiterkonzern ams-Osram mit Sitz in Graz angekündigt hat, gewinnt zusätzliche Brisanz: Ein neu formiertes Österreich-Syndikat tritt als „Weißer Ritter“ auf den Plan, um einen gerüchteweise fast schon fixen Deal mit Mitbewerber Infineon doch noch zu kippen - Infineon ist prominent mit einer Tochtergesellschaft in Österreich vertreten.

Speziell im Fokus steht bei den Verhandlungen u.a. der hoch spezialisierte Produktionsstandort von ams-Osram in Premstätten bei Graz. Seit dem Erwerb von Osram im Jahr 2020 ist der deutsche Einfluss bei ams stets gewachsen, Teile des Aufsichtsrates sind mittlerweile mit Ex-Infineon und Siemens-Managern besetzt.

Doch nun scheint alles anders: Man biete deutlich mehr als Infineon, sagt im Interview mit trend ein Sprecher einer Gruppe aus sechs österreichischen Unternehmern und Family-Offices, die jeweils 150 Millionen Euro Eigenkapital in die Hand nehmen wollen. Als Finanzpartner sei Black Rock mit an Bord. Man will den Standort nicht nur erhalten, sondern weiter in Österreich investieren, und könne gemeinsam mit angestrebten EU-Förderungen ein 1,5 Milliarden-Euro-Paket anbieten. Das Besondere: Namentlich outen will sich die Gruppe erst nach den letzten politischen Gesprächen, heißt es, zwei Minister habe man bereits überzeugt.