Als Maria Rauch-Kallat 1987 den Club Alpha gründete, wollte sie einen überparteilichen Ort schaffen, an dem Frauen gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben können – die Politik war ihr damals zu männlich. Heute bietet der Wiener Frauenclub neben Veranstaltungen und Diskussionsrunden auch ein Mentoring-Programm, bei dem etwa auch Ex-ORF-Moderatorin Claudia Reiterer Mentorin war. Rauch-Kallat beschreibt den Club als eine Art Versuchsstation: als einen Ort, an dem Frauen Dinge wagen können, die sie sich alleine vielleicht nicht zutrauen würden. Geeignet sei das Netzwerk demnach „für alle Frauen, die die Welt verändern wollen“.

Der Club zählt etwas mehr als 100 Mitglieder. Die ehemalige ÖVP-Staatssekretärin Christine Marek und Tina Reisenbichler, die unter anderem beim Glücksspielkonzern Novomatic tätig war, sind nur einige davon. Wer dazugehören will, muss in jedem Fall Zeit mitbringen: Jährlich finden rund 80 bis 100 Veranstaltungen statt, die überwiegend ehrenamtlich von den Mitgliedern getragen sind. Die Stärke von Frauennetzwerken liegt für Rauch-Kallat darin, Vertrauen und Geborgenheit zu schaffen. Frauen könnten dort Themen offener ansprechen als in gemischten Runden, in denen der Anpassungsdruck mitunter größer sei.

Ähnlich argumentiert Vada Prosquill, Gründerin von Leaders in Heels (LiH). Das Netzwerk entstand 2022 aus einem Treffen von Unternehmerinnen aus der Social-Media-Branche. Prosquill wollte verstehen, warum trotz zahlreicher kompetenter Frauen weiterhin Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen, etwa beim Einkommen oder beim Zugang zu Führungspositionen. Heute umfasst LiH einen Members Club und die „Future of Leadership“-Konferenz. Die letzte fand am 19. November statt, eine der Speaker:innen war die Unternehmerin und Investorin Katharina Schneider.

Wer beim Members Club dabei sein will, bewirbt sich mit Lebenslauf und persönlichen Zielen. Auch hier gibt es bereits mehr als 100 Mitglieder, zu ihnen zählen die Rewe-Managerin Klara Trochova, die Hoteldirektorin Nina Lang und Sanja Danilovic, HR-Chefin bei Lucky Car. Treffen finden verpflichtend einmal im Monat statt.