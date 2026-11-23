Netzwerke für Frauen versprechen neue Chancen und beruflichen Aufstieg. Ein Blick auf drei völlig unterschiedliche Modelle zeigt, dass Kontakte allein noch keine Karriere machen.
Das bekannte Sprichwort „Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist“ bekommt beim Networking eine ganz neue Bedeutung. Denn wer beruflich vorankommen will, verlässt sich längst nicht nur auf Ausbildung und Erfahrung. Entscheidend kann auch sein, wen man kennt und wer an einen denkt, wenn sich eine Tür öffnet.
Der trend hat drei unterschiedliche Ansätze von Plattformen für Frauen unter die Lupe genommen. Eigene Netzwerke sollen ein Gegengewicht zu den „Old Boys’ Clubs“ schaffen, in deren informellen Strukturen Kontakte und Empfehlungen weitergegeben werden.
Geborgenheit und Karriere
Als Maria Rauch-Kallat 1987 den Club Alpha gründete, wollte sie einen überparteilichen Ort schaffen, an dem Frauen gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben können – die Politik war ihr damals zu männlich. Heute bietet der Wiener Frauenclub neben Veranstaltungen und Diskussionsrunden auch ein Mentoring-Programm, bei dem etwa auch Ex-ORF-Moderatorin Claudia Reiterer Mentorin war. Rauch-Kallat beschreibt den Club als eine Art Versuchsstation: als einen Ort, an dem Frauen Dinge wagen können, die sie sich alleine vielleicht nicht zutrauen würden. Geeignet sei das Netzwerk demnach „für alle Frauen, die die Welt verändern wollen“.
Der Club zählt etwas mehr als 100 Mitglieder. Die ehemalige ÖVP-Staatssekretärin Christine Marek und Tina Reisenbichler, die unter anderem beim Glücksspielkonzern Novomatic tätig war, sind nur einige davon. Wer dazugehören will, muss in jedem Fall Zeit mitbringen: Jährlich finden rund 80 bis 100 Veranstaltungen statt, die überwiegend ehrenamtlich von den Mitgliedern getragen sind. Die Stärke von Frauennetzwerken liegt für Rauch-Kallat darin, Vertrauen und Geborgenheit zu schaffen. Frauen könnten dort Themen offener ansprechen als in gemischten Runden, in denen der Anpassungsdruck mitunter größer sei.
Ähnlich argumentiert Vada Prosquill, Gründerin von Leaders in Heels (LiH). Das Netzwerk entstand 2022 aus einem Treffen von Unternehmerinnen aus der Social-Media-Branche. Prosquill wollte verstehen, warum trotz zahlreicher kompetenter Frauen weiterhin Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen, etwa beim Einkommen oder beim Zugang zu Führungspositionen. Heute umfasst LiH einen Members Club und die „Future of Leadership“-Konferenz. Die letzte fand am 19. November statt, eine der Speaker:innen war die Unternehmerin und Investorin Katharina Schneider.
Wer beim Members Club dabei sein will, bewirbt sich mit Lebenslauf und persönlichen Zielen. Auch hier gibt es bereits mehr als 100 Mitglieder, zu ihnen zählen die Rewe-Managerin Klara Trochova, die Hoteldirektorin Nina Lang und Sanja Danilovic, HR-Chefin bei Lucky Car. Treffen finden verpflichtend einmal im Monat statt.
Empowerment reicht nicht
Prosquill sieht die Gefahr reiner Frauennetzwerke, dass sie sich zu sehr darauf konzentrieren, was Frauen an sich selbst verändern sollten. Mehr Selbstbewusstsein, Mut oder ein besserer Führungsstil seien zwar wichtig, reichten aber nicht aus. „Wir müssen auch nach draußen gehen. Wir müssen mit Unternehmen sprechen und die Strukturen aufreißen.“ Dafür brauche es Männer, die Frauen aktiv unterstützen. Die Konferenz von LiH stehe deshalb allen Geschlechtern offen. Dennoch liegt der Männeranteil laut Prosquill nur bei sieben Prozent.
Einen anderen Ansatz verfolgt die Junge Industrie (JI). Die Nachwuchsorganisation der Industriellenvereinigung richtet sich an Unternehmer:innen und Führungskräfte aus Industriebetrieben unter 40 Jahren. Nicht das Geschlecht, sondern die Branchenzugehörigkeit steht im Mittelpunkt.
Rund ein Drittel der Mitglieder sind laut JI-Vorsitzendem Eduard Fröschl Frauen. Über die Aufnahme entscheiden die jeweiligen Landesgruppen. Wichtig sei, so der Tiroler Bauindustrielle, vor allem die Bereitschaft, sich einzubringen. Zu den Mitgliedern zählt Julia Aichhorn, CEO der Dr. Aichhorn Group und Bundesvorsitzende der JI. Anders als reine Netzwerke ist die JI zugleich eine Interessenvertretung: Aus dem Austausch unter den Mitgliedern entstehen wirtschaftspolitische Positionen, die in öffentliche Debatten einfließen. Der Vergleich zeigt dennoch: Gemischte, branchenspezifische Netzwerke eröffnen andere Zugänge – auch zu Strukturen, in denen weiter hauptsächlich Männer die Entscheidungen treffen.
Wer sich für ein Netzwerk entscheidet, sollte zunächst die eigenen Ziele kennen: Club Alpha eignet sich für Frauen, die ihre Fähigkeiten ausprobieren und vom generationenübergreifenden Austausch profitieren möchten, während Leaders in Heels besonders junge Frauen mit Führungsambitionen anspricht. Die Junge Industrie wiederum bietet jungen Führungskräften aus der Industrie neben dem persönlichen Austausch auch die Möglichkeit, wirtschaftspolitische Positionen mitzugestalten.
Kehrseite des Netzwerks
Die Psychologin und Beraterin Christine Bauer-Jelinek sieht Netzwerke kritisch. Denn eine Mitgliedschaft könne der Karriere schaden, da das Image eines öffentlichen Netzwerks auf seine Mitglieder abfärbe. Außerdem warnt sie: „Wer ständig betont, gefördert werden zu müssen, läuft Gefahr, als schwach wahrgenommen zu werden.“ Stattdessen rät sie: Frauen sollten lernen, Machtkompetenzen zu entwickeln und gezielt einzusetzen.
Wie wichtig Networking für Frauen ist, zeigt andererseits eine 2026 veröffentlichte Studie in der Fachzeitschrift „Patterns“. Ein Forschungsteam wertete Daten zu 19.395 Führungskräften in mehr als 700 börsennotierten kanadischen Unternehmen aus. Das Ergebnis: Frauen mussten breitere und einflussreichere Netzwerke aufbauen als Männer, um vergleichbare Positionen zu erreichen – trotz ähnlichen beruflichen Hintergrunds. Besonders wichtig waren Verbindungen zu weiblichen Führungskräften.
So unterschiedlich Club Alpha, LiH und die JI sind, in einem Punkt herrscht Einigkeit: Eine Mitgliedschaft allein reicht nicht. „Die Leute müssen dein Gesicht mit deiner Tätigkeit verbinden können“, sagt Prosquill. Bei LiH wird deshalb darauf geachtet, dass die Teilnehmerinnen miteinander ins Gespräch kommen. Auch digitale Kontakte könnten den persönlichen Austausch nicht ersetzen. Fröschl sagt: „Digital pflegt man ein Netzwerk, persönlich baut man es auf.“ Entscheidend sei am Ende aber nicht, wie lang die Kontaktliste ist, sondern wer bei der nächsten Gelegenheit an einen denkt – und für wen man selbst eine Tür öffnen würde.
Dieser Artikel ist im trend.PREMIUM vom 6. November 2026 erschienen.