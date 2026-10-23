Die größten Sorgen der Top-Manager:innen

Zwei Jahre mit schrumpfender Wirtschaft und ein Jahr mit leichtem Wachstum spiegeln sich in der Stimmung von Österreichs Führungskräften wider: Nur 30 Prozent der Top-Manager:innen sind zuversichtlich gestimmt, wenn sie an die kommenden zwölf Monate denken. Das sind immerhin 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Demgegenüber begegnen 46 Prozent der näheren Zukunft mit Skepsis und 24 Prozent mit Sorge. Je länger der Zeitraum, desto besser die Stimmung: 37 Prozent zeigen sich für die nächsten zwei bis drei Jahre zuversichtlich, 42 Prozent für die nächsten sieben bis neun Jahre.

Für das CEO & Leadership Barometer haben Management Club und Grünberger & Partner 714 Vorstände und Geschäftsführer:innen angefragt. 103 haben an der Befragung im Zeitraum von 28. August bis 27. September 2026 teilgenommen.