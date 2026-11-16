Früher hieß es beschönigend „freisetzen“, heute spricht man von Trennungsmanagement und Offboarding. Klingt freundlicher, ist aber durchaus eine Kunst, denn wie ein Unternehmen Menschen verabschiedet, sagt viel über die Firmenkultur aus. Beim Offboarding gilt nämlich oft noch die Devise: Augen zu und durch. Ein Fehler.

„Wie lange können Unternehmen es sich noch leisten, dass Menschen gehen und die Probleme bleiben?“, fragt daher Natalia Hoffmann-Demsing. Die Führungskräfteentwicklerin und Organisationsberaterin beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Führung, HR und Organisationsentwicklung. Gemeinsam mit Nicole Richter hat sie kürzlich das Buch „Wertschöpfendes Offboarding“ (Haufe Verlag) veröffentlicht. Ihre Botschaft ist eindeutig. Eine Trennung ist nicht bloß ein administrativer Vorgang, sondern eine Gelegenheit, die Organisation besser zu machen.

Wie teuer ein schlechter Abschied werden kann, zeigt eine Modellrechnung im Buch: Für ein fiktives mittelständisches Chemieunternehmen mit 700 Beschäftigten und 16 Prozent Fluktuation ergeben sich jährliche direkte und indirekte Trennungskosten von rund 5,5 Millionen Euro. Da schlackert jeder CFO mit den Ohren. Doch Geld ist nur eine Seite der Rechnung. „Neben dem finanziellen Verlust geht vor allem Vertrauen verloren“, sagt Hoffmann-Demsing. Wer Menschen beim Abschied schlecht behandelt, darf sich nicht wundern, wenn sie ihr Wissen bei Übergaben nicht mehr großzügig teilen.

Gutes Offboarding beginnt deshalb mit Haltung. Kündigt jemand selbst, sollte die Führungskraft nicht beleidigt reagieren. Am besten, so die Expertin, kommt immer noch ein: „Ich würde gerne verstehen, was Sie zu dieser Entscheidung bewogen hat.“ Danach heißt es gut und genau zuhören.

Geht die Kündigung vom Unternehmen aus, ist Ehrlichkeit oberste Prämisse. „Fangen Sie nicht mit Smalltalk an. Kommen Sie zur Sache“, rät die Expertin. Die Entscheidung gehört an den Anfang des Gesprächs, ebenso eine nachvollziehbare Begründung. „Schüren Sie keine falschen Hoffnungen, reden sich nichts schön. Wer gerade gekündigt wurde, braucht keine Motivationssprüche, sondern Klarheit und Zeit, die Nachricht zu verarbeiten.“

Damit ist die Arbeit allerdings längst nicht erledigt. Eine Kündigung betrifft immer auch jene, die bleiben. Führungskraft und HR müssen den Abschied gemeinsam organisieren, das Team informieren und neue Verantwortlichkeiten klären.

Hoffmann-Demsing empfiehlt dafür nach dem Kündigungsgespräch ein sogenanntes Learning-Meeting. Später folgt die Offboarding-Retrospektive: Das Team analysiert in einem geschützten Rahmen, was in der Zusammenarbeit nicht funktioniert hat und was sich ändern muss.

Denn genau darin liegt das eigentliche Wertschöpfungspotenzial. Warum gehen Menschen? Wo hakt es bei Prozessen, Zuständigkeiten oder Führung? Und was lässt sich daraus verbessern? Ein Exitinterview allein reicht dafür nicht. Entscheidend ist, dass aus Rückmeldungen konkrete Veränderungen entstehen: „Team-Feedback ist noch kein organisationales Lernen. Lernen beginnt erst, wenn sich tatsächlich etwas verändert.“