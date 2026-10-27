Viele Nutzer:innen sind sich gar nicht bewusst, wie intensiv mit ihren Daten gehandelt wird – andere nehmen es mangels Alternativen in Kauf. In Europa werden bereits viele Maßnahmen durchgesetzt. So wurde Whatsapp im September 2021 wegen Transparenzverstößen mit 225 Millionen Euro Bußgeld belegt, Instagram im September 2022 mit 405 Millionen Euro wegen des Umgangs mit Daten von Kindern.

Ein prägnantes Beispiel ist der sogenannte Scraping-Vorfall: Dabei nutzten unbekannte Dritte zwischen 2019 und 2021 eine Suchfunktion von Meta (Facebook), um Telefonnummern systematisch mit Profildaten von mehr als 530 Millionen Nutzer:innen weltweit zu verknüpfen und abzugreifen. Im Jahr 2021 landete dieser Riesendatensatz frei im Netz.

In Deutschland und in Österreich laufen aktuell Massenklagen wegen dieses Vorfalls: Über 300.000 Menschen haben Schadenersatzansprüche gegen Meta angemeldet. In Österreich ist das Recht auf Entschädigung durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) bereits rechtskräftig. Zudem verbot die EU am 17. Februar 2024 Targeting auf Basis sensibler Daten wie sexueller Orientierung, Religion oder Gesundheit.

Nach einem elfjährigen Verfahren des Datenschutzaktivisten Max Schrems (Noyb) entschied der OGH, dass Meta binnen 14 Tagen alle Daten offenlegen muss, und sprach Schrems 500 Euro zu. Meta bietet in der EU inzwischen ein kostenpflichtiges Abo ohne personalisierte Werbung an. Noyb nennt dieses Modell „Pay or Okay“ und hält es für einen Versuch, EU-Behörden auszuspielen.