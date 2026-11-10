Refurbed verkauft generalüberholte Elektronikgeräte. Das Wiener Unternehmen gilt als Vorreiter der Kreislaufwirtschaft.©Beigestellt
Das Wiener Unternehmen Refurbed vermittelt generalüberholte Elektronik, ist seit dem Vorjahr profitabel und gilt als Aushängeschild der Kreislaufwirtschaft in Österreich. Repariert wird von Refurbed selbst allerdings kein einziges Gerät, erklärt der Schüler Maximilian Los.
Kreislaufwirtschaft klingt nach Idealismus und Zuschussgeschäft. Refurbed will das Gegenteil beweisen. Das Wiener Unternehmen verkauft gebrauchte Geräte, die vor dem Wiederverkauf gereinigt, repariert und geprüft werden. Die Kund:innen bekommen ein fast neues Gerät zugesendet. Refurbed ist damit zur führenden Plattform für generalüberholte Elektronik in Europa geworden. Das Unternehmen beschäftigt knapp 280 Mitarbeitende und hat bisher mehr als zehn Millionen Produkte verkauft.
Warum das funktioniert, erklärt Kommunikationsleiterin Sarah Weyers so: „Der Preis ist ein großer Treiber bei der Kaufentscheidung, vor allem in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. Nachhaltigkeit steht an zweiter Stelle, spielt aber besonders bei wiederkehrenden Käufen eine große Rolle.“
Aufbereitet wird dabei nicht im eigenen Haus. Refurbed vermittelt zwischen Kund:innen und professionellen Refurbishment-Partnern. Genaue Angaben zu Ersatzteilen, zur Zahl der aussortierten Geräte oder dazu, welche Modelle am schwersten zu reparieren sind, kann das Unternehmen deshalb nicht machen.
Umweltbilanz
Für die Umwelt hat das Modell nach eigenen Angaben einen messbaren Effekt. Seit 2017 seien 160.000 Tonnen CO2, rund 33 Milliarden Liter Wasser und etwa 475 Tonnen Elektroschrott eingespart worden, darunter 181 Tonnen seltene Erden.
Berechnet wurden diese Einsparungen mit einem Rechenmodell, das Refurbed gemeinsam mit Fraunhofer Austria entwickelte und von einer unabhängigen Prüfstelle nach ISO 14040/44 verifizieren ließ. Demnach vermeiden generalüberholte Smartphones, Tablets und Laptops im Schnitt 80 bis 85 Prozent der CO2-Emissionen, 82 bis 92 Prozent des virtuellen Wasserverbrauchs und 59 bis 96 Prozent des Elektroschrotts gegenüber Neugeräten.
Das Potenzial liegt in der Schublade
Wie viel ungenutzt bleibt, zeigt eine weitere Studie von Fraunhofer Austria, ebenfalls von Refurbed beauftragt: Allein in Österreich liegen mehr als 13,7 Millionen ungenutzte Smartphones in Haushalten, 4,4 Millionen davon ließen sich noch aufbereiten, also rund ein Drittel.
Dass es nicht mehr sind, liegt auch an den Geräten selbst. „Generell sind Modelle, die verklebt sind, wie zum Beispiel Smartphones, schwerer zu refurbishen als andere Produkte“, sagt Weyers. „Das ist ein großer Unterschied zu den Handys von vor 15 Jahren, bei denen man den Akku noch einfach austauschen konnte.“
Als Konkurrenz sieht Refurbed deshalb nicht andere Gebrauchtplattformen, sondern „in erster Linie Neugeräte“, weil das Unternehmen Refurbishment als größten Hebel für eine nachhaltigere Zukunft betrachtet. Bei Elektronik bleibt es längst nicht mehr, inzwischen gibt es auf der Plattform auch Ski, Fahrräder und vieles mehr zu kaufen. Auf die Frage, wohin Refurbed noch expandieren will, antwortet Weyers knapp: „Alles, was aufbereitet werden kann.“
Schülerzeitungsprojekt
Der 16-jährige Maximilian Los ist Teil des Schülerzeitungsprojekts von trend und campus a college. Sieben Schüler:innen aus Schulen von Wien bis Tirol wurden ausgewählt, um mit Unterstützung der trend-Redaktion Artikel zu Wirtschaftsthemen zu verfassen. Die Artikel der Schüler:innen werden regelmäßig im trend sowie online auf campus-a-college.at erscheinen.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 6. November 2026 erschienen.