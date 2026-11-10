Kreislaufwirtschaft klingt nach Idealismus und Zuschussgeschäft. Refurbed will das Gegenteil beweisen. Das Wiener Unternehmen verkauft gebrauchte Geräte, die vor dem Wiederverkauf gereinigt, repariert und geprüft werden. Die Kund:innen bekommen ein fast neues Gerät zugesendet. Refurbed ist damit zur führenden Plattform für generalüberholte Elektronik in Europa geworden. Das Unternehmen beschäftigt knapp 280 Mitarbeitende und hat bisher mehr als zehn Millionen Produkte verkauft.

Warum das funktioniert, erklärt Kommunikationsleiterin Sarah Weyers so: „Der Preis ist ein großer Treiber bei der Kaufentscheidung, vor allem in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. Nachhaltigkeit steht an zweiter Stelle, spielt aber besonders bei wiederkehrenden Käufen eine große Rolle.“

Aufbereitet wird dabei nicht im eigenen Haus. Refurbed vermittelt zwischen Kund:innen und professionellen Refurbishment-Partnern. Genaue Angaben zu Ersatzteilen, zur Zahl der aussortierten Geräte oder dazu, welche Modelle am schwersten zu reparieren sind, kann das Unternehmen deshalb nicht machen.