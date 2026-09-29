trend goes school: Vom Tiktok-Trend zur Betrugsfalle

Die FMA beobachtet in Österreich seit einiger Zeit eine neue Masche. Nutzer:innen gelangen über Werbeanzeigen oder über Beiträge auf Social Media in WhatsappGruppen, in denen angeblich erfolgreiche ­Anleger:innen exklusive Aktientipps austauschen.

Die Tätergruppen wirken professionell. Täglich werden hohe Gewinne präsentiert, vermeintliche Expert:innen beantworten Fragen und vermitteln den Eindruck einer vertrauenswürdigen Community. Tatsächlich stammen viele Nachrichten laut der FMA von KI-Bots oder gefälschten Profilen. Ziel ist es, das Vertrauen der Nutzer:innen zu gewinnen und sie auf betrügerische Handelsplattformen zu locken.

Besonders perfide ist der Ablauf der Betrugsmasche. Anfangs sehen Opfer auf der Plattform scheinbar steigende Gewinne. Manche erhalten sogar kleine Auszahlungen, damit der Betrug glaubwürdig wirkt. Erst wenn größere Summen investiert werden, verschwindet das Geld oder die Täter verlangen plötzlich zusätzliche Gebühren und Steuern. Dieses Vorgehen ist international als „Pig Butchering“ bekannt und gilt als eines der am schnellsten wachsenden Onlinebetrugssysteme.