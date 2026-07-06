Recruiting: Quereinsteiger:innen hoch im Kurs

Paul Blaguss kennt man als Chef des gleichnamigen Busunternehmens. Weniger geläufig ist er als Mitbegründer des Start-ups Vibe, das Abos für E-Autos anbietet. Für gehobene Positionen in beiden Unternehmen sucht er ganz unterschiedliche Typen. „Eine Studienbestätigung habe ich mir aber noch nie vorlegen lassen“, lacht er. Wichtiger sind ihm „Leute, die für eine Geschäftsidee brennen. Egal mit welcher Vorbildung.“

Beim Recruiting ist Blaguss deshalb unkonventionell. Für Verkaufspositionen im Start-up hielt er es anfangs für eine gute Idee, klassische Autoverkäufer anzusprechen. „Ich habe mich als Interessent für ein tolles neues Elektromodell ausgegeben. Die Verkäufer wollten mich überzeugen, dass es die E-Mobilität nicht bringt.“ Da beschloss er schnell, in einem anderen Teich zu fischen.

Seine Faustregel: in der Gründungsphase Visionäre und Generalisten („die Leute müssen wissen, wie man etwas ­aufsetzt“), später Strukturierte und Detailverliebte („für Prozesse und Fein­justierung“) und immer Teamplayer. ­Abschlüsse? Uninteressant.

Der Unternehmer lebt vor, was im ­angloamerikanischen Raum kompetenzbasiertes Recruiting heißt. Die Boston Consulting Group (BCG) widmete dem Trend bereits vor zwei Jahren eine eigene Studie: „Skill-Based Hiring Can Shred the Paper Ceiling“. An die papierene Decke – in Anlehnung an die bekannte gläserne Decke – stießen bislang Menschen ohne Zeugnis und Abschluss, wenn sie gegen Absolventen um denselben Job ritterten. Nun heißt es: Wozu jahrelang studieren, wenn das Gelernte dann überholt ist? Oder – Stichwort KI – wenn die Jobs der Zukunft wenig mit den alten Rollenbildern zu tun haben? Obendrein übergeht man bei der Fixierung auf Abschlüsse wertvolle Talente. Kompetenz wiegt ­heute mehr als Qualifikationen, fasst BCG zusammen. Abschlüsse sind nicht mehr so wichtig.