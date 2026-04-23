CEOs stellen die Sinnfrage

Ob als ganzheitlich angepriesene Yoga-Events, mystische Inspirationen von Sufismus bis Kabbalismus oder einfach Übungen unter englischen Leitvokabeln wie Mental Health, Consciousness oder Mindfulness – der Markt für Sinnsuche boomt. Neu ist, dass die Integration dieser Inhalte zusehends zum Führungsthema wird. „Managern geht es um die Frage: ‚Wie setze ich das in mein Führungsverhalten um?‘“, sagt Wolfgang Lassl von der Peter Drucker Society Europe. Er will das Thema beim diesjährigen Forum im November noch einmal vertiefen.

Werden Chief Spiritual Officers schon bald kein Exotikum mehr sein, sondern zum Unternehmensalltag gehören?

Treiber der Entwicklung scheint das rasant gewachsene Bedürfnis nach Haltegriffen in einer Zeit zu sein, die von KI-Beschleunigung und täglichen Trump’schen Erschütterungen geprägt ist. „Die Welt dreht sich so schnell, dass die klassischen Orientierungen verloren gegangen sind“, glaubt Neos-Gründer Matthias Strolz.

Er ist Ende März von einem Yoga-Retreat in Portugal zurückgekommen, das für Venture-Capital-Investoren und Start-up-Leute maßgeschneidert war. In seinen eigenen Seminaren, „offenen Formaten, die aus wissenschaftlicher Perspektive auf systemisch-integraler Ausrichtung basieren“, seien drei Viertel des Publikums Führungskräfte und Freiberufler:innen, schätzt der Kommunikations- und Rhetorikprofi: „Das Thema hat Hochkonjunktur.“

Den Draht zur Wissenschaft nicht zu verlieren ist allerdings für viele Sinnsucher einer Generation, die grundsätzlich ein aufgeklärtes Welt- und Menschenbild vertreten will, die Krux. Auch wenn bisherige Grundannahmen etwa der klassischen Ökonomie und Weltpolitik im Krisenzeitalter zu Recht stark hinterfragt werden – keiner will Obskurant oder Frömmler sein.

Wer sich spirituell nennt, „gerät schnell unter Eso-Verdacht“, bestätigt Strolz, die Berührungsängste sind groß. Vielleicht auch deshalb werden die Größen der Quantenphysik als Gewährsleute ebenso gern zitiert wie der Freud-Schüler C. G. Jung oder die moderne Neurowissenschaft. Damit soll das Unerklärliche oder nur Gefühlte, das bei Begegnungen oder Praktiken erlebt wird, einen Hauch Rationalität bekommen. Die Grundstimmung erinnert an das Wiener Fin de Siècle und dessen „Faszination des Okkulten“ , dem das Wiener Leopold Museum im Herbst eine gleichnamige Ausstellung widmete. Stets geht es um die Wendung vom Äußeren ins Innere, vom Materiellen ins Feinstoffliche. Er habe immer die Welt verändern wollen, sagt Andreas Tschas, einst Erfinder von Österreichs wirkungsmächtigstem Start-up-Festival „Pioneers“. Jetzt habe er erkannt, „dass ich mich nur selber verändern kann“.

Sein neuestes Projekt, Conxious, nimmt soeben Gestalt an. Es ist eine Art Bewusstseinsklub, der in Veranstaltungen und Begegnungen am Wiener Otto-Wagner-Areal Themen wie „Stille“, „innerer Klarheit“ und „Präsenz“ nachgehen will. „Die Roboter kommen so oder so – wir brauchen wieder die Menschen“, postuliert Tschas.

Die 50 Gründungsmitglieder, die je 3.000 Euro Jahresgebühr eingezahlt haben, sind bereits gefunden, zu ihnen gehören TTTech-Chef Kopetz und Start-up-Investor-Legende Hansi Hansmann, aber auch Manager:innen wie die frühere Strabag-Vorständin Annette Scheckmann. Für insgesamt 150 Mitglieder hat Tschas Platz, dann wird die Pforte geschlossen. Neu Eintretende zahlen ab sofort bereits 4.000 Euro. Um das Ganze nicht allzu elitär zu machen, soll ein Drittel der Members über Stipendien teilnehmen können. Erster Höhepunkt wird ein großes „Conxious Picnic“ am 30. September und 1. Oktober am Otto-Wagner-Areal sein.



Ob das Gelände der ehemaligen Nervenheilanstalt nicht zu belastet sei, um unbeschwerte Aufbruchsstimmung für eine Wanderung in höhere Bewusstseinssphären zu entwickeln? „Bei uns geht es darum, das Nervensystem herunterzufahren“, kontert Tschas pointiert. Er will nicht weniger als „ein neues Betriebssystem für unsere Wirtschaft“ bauen.