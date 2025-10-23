Mitarbeitende über 55: Potenziale werden nicht genutzt

Da passt was nicht zusammen: Unternehmen beklagen Fachkräftemangel und ge­ringe Arbeitsmotivation von Jobeinsteigern, Stichwort Work-Life-Balance. Im Employer Branding und auf Karrierewebsites umwerben sie aber ausschließlich die Zielgruppe junge Fachkräfte. Das Pensionsalter ­müsse erhöht werden, wir alle mehr arbeiten, tönt es von Wirtschaftsvertretern. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit in der Gruppe 55 plus deutlich an.

Als Personalberaterinnen kennen ­Susanne Seher und Helga Töpfl die Lage aus Sicht ihrer Klienten, vorzugsweise Familienunternehmen aus den Bereichen Lebensmittelproduktion, Handel, Tourismus, und aus der von Kandidaten, die sich dort auf Jobangebote bewerben. Auch sie erkennen das Grundmuster des beklagten und tatsächlich drohenden Fachkräftemangels auf der einen Seite, während andererseits erfahreneren Arbeitnehmern von Führungskräften und Personalverantwortlichen oft nicht zugetraut wird, diese Lücke auszufüllen.

„Wir sehen in unserem Daily Business vermehrt Bewerbungen von Menschen über 50 Jahren. Die Bereitschaft der Unternehmen, sie einzustellen, fehlt jedoch oft“, sagt Seher. „Dabei argumentieren wir in jedem Briefinggespräch, auch ­ältere Bewerberinnen und Bewerber in Betracht zu ziehen“, so Töpfl. In der Bewerbungspraxis gebe es aber hart­näckig verfestigte Vorurteile, die das vereiteln (...)