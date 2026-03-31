Wie Facereading im Recruiting helfen kann

Von der Mailbox direkt in den Papierkorb: Eine Initiativbewerbung bei Fabian Scherer, Geschäftsführer der CoLivi Real Estate GmbH, hätte beinahe dasselbe Schicksal ereilt wie viele andere. „Ich war mir bei der Bewerberin unsicher, und wir haben auch niemanden aktiv gesucht“, sagt Scherer.

Heute, ein Jahr später, nennt er die Entscheidung, die Kandidatin doch einzuladen, einen „Gamechanger“. Sie übernahm operative Verantwortung, strukturierte Prozesse neu und verschaffte ihm Freiraum für strategische Aufgaben. Den Ausschlag für diese Entscheidung gab allerdings nicht der Lebenslauf – sondern ein Blick ins Gesicht.

Recruiting zählt zu den teuersten Managemententscheidungen. Fehlbesetzungen kosten Zeit, Geld und Reputation. Je nach Position können die Folgekosten ein Vielfaches des Jahresgehalts betragen. Trotzdem beruhen viele Personalentscheidungen am Ende auf einem diffusen Gefühl: Passt die Person – oder passt sie nicht?

Wolfgang Lackner will dieses Bauchgefühl professionalisieren. Der studierte Volkswirt und ehemalige Vertriebsmanager arbeitet heute als Facereader mit Unternehmen in Recruiting, Führung und Vertrieb. Seine These: Persönlichkeitsdispositionen spiegeln sich im Gesicht wider – und lassen sich strukturiert lesen. „Aus dem Lebenslauf sieht man nicht, ob jemand die Veranlagung für eine bestimmte Rolle hat – im Gesicht schon“, sagt Lackner, der seine Ausbildung beim international renommierten Facereader Eric Standop und bei Morph Face Profiler Klaus Eisenblätter absolviert hat.

Im Fall von Scherer analysierte er zunächst das Bewerbungsfoto der Bewerberin, später beobachtete er das Gespräch. Geordnete Stirnlinien und eine ruhige Augenpartie deuteten für ihn auf strukturiertes Denken und Durchsetzungsfähigkeit hin: „Anforderungsprofil und Persönlichkeitsprofil sollten sich idealerweise zu mindestens 70 Prozent decken, damit der neue Mitarbeiter auch möglichst lange mit der Position glücklich ist.“ Für Scherer ging es weniger um Zeugnisse als um Teamdynamik. „Für mich ist ein funktionierendes Teamgefüge im Unternehmen entscheidend“, sagt er. Die neue Mitarbeiterin sei extrovertierter als er selbst, habe genau jene Aufgaben übernommen, die er abgeben wollte. Das Ergebnis; „Auch wenn ich länger weg bin, funktioniert die operative Verantwortung.“