Wie LinkedIn Headhunting verändert

Mit so überwältigender Resonanz hätte Herbert Fritsch-Richter, Director des internationalen, auf die Besetzung von Schlüsselpositionen (C-Level, Topmanagement und Aufsichtsräte) fokussierten Executive-Search-Spezialisten EO Executives in Wien, nicht gerechnet, als er im Juli auf seinem LinkedIn-Profil die Neubesetzung eines Aufsichtsrats für den global operierenden heimischen Automotive-Zulieferer Pollmann mit Link zur Ausschreibung postete: 47.000 Impressions, die meisten binnen weniger Stunden, führten zu 181 qualifizierten Bewerbungen, was dem Headhunter die Erstellung einer passgenauen Shortlist ermöglichte. Für den auf gleiche Weise publizierten Aufsichtsratsvorsitz konnte Fritsch-Richter die Shortlist ebenfalls aus mehr als 100 Bewerbungen selektieren. Beide Positionen sind mittlerweile erfolgreich besetzt.

Weder er noch der Klient hätten eine so vielfältige Auswahl von so hoher Qualität erwartet: „Der innovative Ansatz, auch über LinkedIn zu suchen und diesen Prozess transparent zu gestalten, schafft mehr Vielfalt.“ So gewinne man mehr Frauen, jüngere Führungskräfte, Branchenquereinsteiger und Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten Hintergründen: „Ergebnis ist ein bunteres, dynamischeres Bild als in vielen Unternehmen derzeit üblich.“

Dort seien Aufsichtsräte meist mehrheitlich männlich, eher etwas älter, bekleiden häufig viele Mandaten und weisen nicht immer das Mindset auf, um die multiplen Veränderungen zu erkennen und zu verstehen. Und ob Aufsichtsräte primär viel Zeit für Mandate haben oder am Puls der Zeit sind, macht gerade bei Transformationsprozessen einen Unterschied. Mit der ersten Social-Media-Ausschreibung einer Position für ein österreichisches Industrieunternehmen, so Fritsch-Richter, habe EO für frischen Wind gesorgt, wobei bei der Suche natürlich auch klassische Instru mente wie die EO-Datenbank und Direktansprache zum Einsatz gekommen sind.