Das Gehirn unter Stress ist trainierbar: Hirncoaching im Selbstversuch

Was Birgit in diesem Prozess erlebt, lässt sich präzise neurobiologisch beschreiben, denn der Ansatz, mit dem sie arbeitet, setzt nicht bei Gesprächen oder reiner Reflexion an, sondern direkt bei den Mechanismen, mit denen das Gehirn Reize bewertet, speichert und immer wieder neu aktiviert. Im Kern geht es um ein System, das nicht objektiv arbeitet, sondern auf Basis von Erfahrung Vorhersagen trifft, und genau darin liegt sowohl die Stärke als auch die Herausforderung unseres Gehirns, denn jede Situation, die Birgit erlebt, wird innerhalb kürzester Zeit mit bereits bestehenden Mustern abgeglichen, insbesondere in Bereichen wie der Amygdala, die fortlaufend prüft, ob etwas potenziell gefährlich sein könnte, und bei entsprechender Bewertung unmittelbar eine Stressreaktion einleitet, während parallel über den Hypothalamus die hormonelle Stressachse aktiviert wird, wodurch sich körperliche Anspannung, erhöhte Wachsamkeit und gedankliche Aktivität einstellen.

Diese Prozesse laufen schnell, automatisch und weitgehend unbewusst ab, was erklärt, warum Birgit ihre Reaktionen lange als gegeben erlebt hat, als etwas, das einfach passiert, ohne dass sie bewusst Einfluss darauf nehmen kann, und genau hier zeigt sich auch die Grenze klassischer Strategien, die vor allem auf kognitive Einsicht setzen, denn selbst wenn der präfrontaler Kortex – also der Bereich für bewusste Steuerung und rationales Denken – versteht, dass eine Situation objektiv nicht bedrohlich ist, bleiben die tiefer liegenden, emotional geprägten Netzwerke aktiv, insbesondere dann, wenn das System bereits in einem Zustand erhöhter Aktivierung ist.

Hirncoaching setzt deshalb nicht primär beim Denken an, sondern beim Zustand, in dem das Gehirn arbeitet, und genau hier wird ein Mechanismus genutzt, der in der Neurowissenschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt: die gezielte Wahrnehmung innerer Prozesse ohne unmittelbare Bewertung oder Reaktion. Indem Birgit ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Lösung eines Problems richtet, sondern auf die körperlich spürbare Reaktion selbst, entsteht eine Form der Beobachtung, die den üblichen Kreislauf aus Reiz, Bewertung und Verstärkung unterbricht, denn normalerweise folgt auf eine aktivierte Stressreaktion sofort eine gedankliche Einordnung, die das Erleben weiter verstärkt, während in diesem Ansatz genau dieser Schritt ausbleibt.

Das Nervensystem erhält dadurch eine neue Art von Information, nämlich dass eine Empfindung vorhanden sein kann, ohne dass sie automatisch eine Bedrohung darstellt, und genau diese Erfahrung verändert die Aktivität im Gehirn, indem die Reaktionsmuster, die zuvor eng miteinander verknüpft waren, an Stabilität verlieren. Die Aktivität der Amygdala nimmt ab, während gleichzeitig regulierende Netzwerke wieder stärker eingebunden werden, ohne dass dies über bewusste Kontrolle geschieht, sondern vielmehr als Folge eines veränderten Zustands, in dem das Gehirn neue Verknüpfungen zulässt.

In der Neurobiologie wird dieser Prozess als Extinktion beschrieben, also als Abschwächung einer zuvor gelernten Reaktion, wobei entscheidend ist, dass die ursprüngliche Verbindung nicht gelöscht wird, sondern durch eine neue Erfahrung überlagert wird, sodass sich nach und nach ein alternatives Muster etabliert, das mit der gleichen Situation verknüpft ist, jedoch eine andere Reaktion hervorruft. Dieser Vorgang basiert auf der Fähigkeit des Gehirns zur Neuroplastizität, also der lebenslangen Anpassungsfähigkeit neuronaler Netzwerke, die es ermöglicht, dass synaptische Verbindungen je nach Nutzung verstärkt oder abgeschwächt werden, wodurch sich langfristig neue Reaktionsweisen stabilisieren können.

Entscheidend dabei ist der Zustand, in dem diese neuen Erfahrungen gemacht werden, denn unter hoher Stressaktivierung ist das Gehirn primär darauf ausgerichtet, bestehende Muster schnell abzurufen, während die Bildung neuer Verbindungen eingeschränkt ist, weshalb die gezielte Regulation des Nervensystems eine zentrale Voraussetzung darstellt, um überhaupt lernfähig zu werden. Erst wenn Birgit sich in einem Zustand befindet, der weder von Übererregung noch von Abschaltung geprägt ist, kann ihr Gehirn beginnen, alternative Verknüpfungen aufzubauen, die sich mit der Zeit im Alltag bemerkbar machen.

Was daraus entsteht, ist keine Kontrolle im klassischen Sinne, sondern eine Verschiebung der inneren Dynamik, denn an die Stelle automatischer Reaktionen tritt zunehmend ein Raum, in dem Wahrnehmung und Reaktion nicht mehr unmittelbar miteinander verschmelzen, sondern voneinander getrennt sind, wodurch Birgit erstmals die Möglichkeit erhält, bewusst zu wählen, wie sie auf eine Situation reagiert. Neurobiologisch bedeutet dies, dass die Balance zwischen emotionalen und regulierenden Netzwerken neu austariert wird, sodass die zuvor dominanten Stressreaktionen an Einfluss verlieren und flexiblere Muster entstehen.

Damit wird deutlich, dass es sich bei diesem Ansatz nicht um eine Technik im oberflächlichen Sinne handelt, sondern um eine direkte Arbeit mit den grundlegenden Funktionsprinzipien des Gehirns, bei der nicht Symptome bekämpft, sondern die zugrunde liegenden neuronalen Verknüpfungen verändert werden, und genau darin liegt die eigentliche Wirkung: Stress wird nicht einfach reduziert, sondern in seiner Entstehung verstanden und in seiner Struktur verändert, sodass sich langfristig ein stabilerer, regulierter Zustand entwickeln kann, der nicht auf Kontrolle basiert, sondern auf einer veränderten Organisation des Nervensystems selbst.