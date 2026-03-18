Das Gehirn unter Stress ist trainierbar: Hirncoaching im Selbstversuch

Birgit, Führungskraft, wagt den Selbstversuch: Hirncoaching statt klassischer Gesprächstherapie und entdeckt, wie sich Stress im Gehirn tatsächlich verändern lässt. Überraschend konkret: Stress sitzt nicht nur im Denken, sondern im Nervensystem und lässt sich über gezielte Wahrnehmung und neue Reaktionsmuster messbar entschärfen.
Es beginnt nicht im Büro. Es beginnt im Kopf. Genauer gesagt: in einem Zustand, den Birgit lange nicht hinterfragt hat. Sonntagnachmittag. Raum für Familie, Freunde und Freizeit. Doch der Kalender für die kommende Woche im Kopf ist längst geöffnet. Gedanken springen von Thema zu Thema, bleiben hängen. Ein leichtes Ziehen im Magen, kaum greifbar, aber konstant präsent. Je näher der Abend kommt, umso stärker wird dieses Gefühl.
Birgit, 35, Bereichsleiterin, kennt dieses Gefühl seit Jahren. Sie funktioniert, entscheidet, führt. Nach außen souverän, klar, verlässlich. Doch innerlich ist da etwas anderes: eine permanente Grundspannung. Was sie lange für „normal“ gehalten hat, beginnt sie zu hinterfragen. Woher kommt diese Unruhe, und vor allem, was kann ich dagegen tun?
Die Idee, es genauer zu untersuchen, entsteht aus diesen Fragen heraus. Birgit will verstehen, was in ihr passiert – und ob es sich tatsächlich verändern lässt. Coaching? Für sie war das bisher etwas für Problemfälle, für Mitarbeitende mit Performance-Problemen. Außerdem: Wie finde ich überhaupt einen Coach, der wirklich was kann?
Über eine Kollegin erfährt sie von einem neuen Ansatz. Kein konventionelles Coaching, sondern Hirncoaching. Aber was ist das genau? Sie entscheidet sich für einen Selbstversuch. Für einen Ansatz, der auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.
MENTAL HEALTH PODCASTHirncoaching im Selbstversuch
Ein Selbstversuch mit Hirncoaching zeigt, wie sich die Stressverarbeitung im Gehirn durch gezielte Übungen spürbar beruhigen und neu trainieren lässt.
Die erste Coaching-Einheit
Schon der Einstieg ist anders, als erwartet. So wird sie es später berichten. Sie betritt Räume, die Lounge-Atmosphäre statt zwei Stühlen versprühen. Sie ist mit dem Coach – das bin ich – sofort per Du. Keine langen Gespräche über Probleme. Keine Ursachenforschung. Und schon gar kein Psychokram.
Stattdessen richtet sich der Blick sofort auf das, was im Moment passiert: auf den Zustand ihres Nervensystems. Ich zeichne ein Modell ihres Gehirns auf ein Blatt Papier. „Dein Gehirn arbeitet aktuell wahrscheinlich häufiger im Alarmmodus, als dir bewusst ist“, erkläre ich ihr. Birgit hört zu. Was Coaching betrifft, ist sie weiterhin skeptisch. Was das Gehirn betrifft, interessiert.
Was folgt, ist eine Erklärung, die vieles in ein neues Licht rücken soll. Das menschliche Gehirn – insbesondere die evolutionär älteren Strukturen – unterscheidet nicht zuverlässig zwischen echter Gefahr und moderner Belastung. Ein kritisches Meeting, Zeitdruck oder Verantwortung können dieselbe Stressreaktion auslösen wie eine physische Bedrohung. Das System reagiert automatisch:
Der Sympathikus wird aktiviert. Stresshormone werden ausgeschüttet.
Der Körper geht in Bereitschaft. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass dieser Zustand als Muster am Sonntag aktiviert wird, und die wertvolle Erholungsphase mindert. Eine subtile Anspannung im Körper. Ein Gedanke, der sich vordrängt. Eine innere Bereitschaft, sofort wieder reagieren zu müssen. Es ist ein Prozess, der sich über die Zeit eingeschlichen hat – und irgendwann zur Normalität geworden ist.
Ist das wirklich Hirncoaching?
Birgit erkennt sich darin wieder. Doch es bleibt bei der Erkenntnis. Sie wird angeleitet, genauer hinzuspüren. Nicht nur gedanklich zu verstehen – sondern körperlich wahrzunehmen. Wo genau beginnt dieses Gefühl eigentlich?
Zunächst ist da nur eine diffuse Anspannung. Schwer greifbar. Doch je länger sie ihre Aufmerksamkeit darauf richtet, desto klarer wird es. Ein leichter Druck im Brustbereich. Eine feine Spannung entlang der Schultern. Ein kaum merkliches Zusammenziehen im Bauch.
Es beginnt in der Brust, nicht im Magen. Und es ist, als würde sich das Gefühl zum ersten Mal lokalisieren lassen. Birgit folgt dieser Spur. Sie bleibt bei der Empfindung, ohne sie zu bewerten, ohne sie sofort verändern zu wollen. Nur beobachten. Nur wahrnehmen.
Birgit wird bewusst, dass der Stress nicht abstrakt ist. Er beginnt konkret. Im Körper. An einem bestimmten Punkt. Zum ersten Mal erlebt Birgit ihren Zustand nicht als „Ich bin gestresst“, sondern als eine Abfolge von körperlich wahrnehmbaren Prozessen. Aber ist das Hirncoaching, den Körper wahrzunehmen? Ja, erkläre ich ihr, denn die Körperempfindung wird im Gehirn vermittelt, in einer Region, die sich Inselrinde nennt.
Schritt für Schritt zu den Wurzeln
Was Birgit in den nächsten Sitzungen erlebt, geht in Aha-Erlebnisse. Je genauer sie wahrnimmt, je entspannter sie reflektiert, umso mehr zeigt sich: Ja keinen Fehler machen, Ja nichts übersehen. Und was, wenn das Unternehmen in Turbulenzen kommt? Wie sicher ist der Job eigentlich? Wie schwierig wird er die nächsten Jahre?
Ich nenne es beim Namen. Es geht um Vermeidungsdenken, Unsicherheit, Sorgen. Dahinter stecken Ängste. Sobald das Problem entlarvt ist, ergibt sich die Lösung fast wie von selbst.
Birgit wird eingeladen, einen Satz wie „Es kann sein, dass du Fehler machst“ auf sich wirken zu lassen. Die Konfrontation mit dem Thema in Form von „Es kann sein, dass…“ wirkt für Birgit paradox. „Stresst das nicht noch mehr?“ Sie wird angeleitet, zu beobachten.
Sie soll konstatierend wahrnehmen, was passiert. Mit der Atmung und dem ganzen Körper, ihrer Stimmung und welche Gedanken aufkommen.
Danach plaudern wir über ihre Familie, was ihr wichtig ist, was ihr Spaß macht. Ein paar Minuten und einem Schluck Kaffee später: Wieder der Satz „Es kann sein, dass du Fehler machst“.
Dann macht sie Dehnübungen, geht zum Fenster, blickt ins Grüne. Nach einer Weile wieder der Satz „Es kann sein, dass du Fehler machst“.
Hat sie zu Beginn das Stressempfinden auf den Satz mit 9 (0 kein Stress, 10 maximaler Stress) beurteilt, ist dieses nun auf 3 gesunken. „Eine Reduktion von 66%, nicht schlecht“, attestiere ich ihr.
Die Reaktion auf das Hirncoaching
Was ungewohnt wirkt, fast widersprüchlich, weil alles in uns darauf ausgerichtet ist, Spannung schnell aufzulösen, Gedanken zu ordnen und Lösungen zu finden, entwickelt eine eigene Dynamik, denn indem Birgit nicht eingreift, sondern bei dem bleibt, was sie körperlich spürt – bei dem Druck im Brustbereich, bei der Spannung in den Schultern, bei dem leichten Ziehen im Bauch –, verschiebt sich etwas, zunächst kaum merklich, dann deutlicher. Das Gefühl wird für einen Moment intensiver, als würde es sich noch einmal zeigen, vielleicht sogar verstärken, bevor es sich verändert, sich ausbreitet, seine Schärfe verliert und schließlich etwas von dem loslässt, was es zuvor so festgehalten hat.
Birgit erlebt diesen Moment nicht als spektakulären Durchbruch, sondern eher als ein Nachgeben, als würde ein innerer Widerstand weicher werden, und genau darin liegt für sie etwas Unerwartetes, denn sie merkt, dass sie nichts aktiv tun muss, um diese Veränderung herbeizuführen, sondern dass sie entsteht, weil sie aufhört, dagegen zu arbeiten. Ihr wird erklärt, dass das Gehirn nicht nur Erfahrungen speichert, sondern auch die Reaktionen darauf, insbesondere dann, wenn sie mit starken Emotionen verbunden sind, und dass genau diese Reaktionen stabil bleiben, solange sie immer wieder vermieden oder unterdrückt werden, während sie sich verändern können, wenn das Nervensystem die Erfahrung macht, dass keine reale Gefahr besteht, obwohl die Empfindung zugelassen wird.
In den folgenden Sitzungen wiederholt sich dieses Prinzip, und während Birgit beginnt, sich darauf einzulassen, erkennt sie zunehmend die Muster hinter ihren Reaktionen, erkennt, dass viele der Spannungen nicht aus der aktuellen Situation entstehen, sondern aus inneren Bewertungen, aus Erwartungen, aus stillen Annahmen darüber, was passieren könnte oder was auf keinen Fall passieren darf, und dass diese Gedanken – „Das darf nicht schiefgehen“, „Ich muss das im Griff haben“, „Ich darf mir keinen Fehler erlauben“ – nicht nur im Kopf existieren, sondern sich unmittelbar im Körper zeigen, als Spannung, als Enge, als Aktivierung.
Indem sie diese Zusammenhänge nicht nur versteht, sondern in sich wahrnimmt, verändert sich ihr Umgang damit, denn sie beginnt, die körperlichen Signale früher zu erkennen, sie nicht sofort zu übergehen oder zu kontrollieren, sondern bei ihnen zu bleiben, und genau darin entsteht etwas, das sie zuvor nicht kannte: ein Raum zwischen Reiz und Reaktion. Dieser Raum ist zunächst klein, kaum spürbar, doch mit jeder Wiederholung wird er stabiler, greifbarer, bis er sich auch im Alltag zeigt, in Momenten, in denen sie früher automatisch reagiert hätte.
Die Neurobiologie hinter dem Hirncoaching
Was Birgit in diesem Prozess erlebt, lässt sich präzise neurobiologisch beschreiben, denn der Ansatz, mit dem sie arbeitet, setzt nicht bei Gesprächen oder reiner Reflexion an, sondern direkt bei den Mechanismen, mit denen das Gehirn Reize bewertet, speichert und immer wieder neu aktiviert. Im Kern geht es um ein System, das nicht objektiv arbeitet, sondern auf Basis von Erfahrung Vorhersagen trifft, und genau darin liegt sowohl die Stärke als auch die Herausforderung unseres Gehirns, denn jede Situation, die Birgit erlebt, wird innerhalb kürzester Zeit mit bereits bestehenden Mustern abgeglichen, insbesondere in Bereichen wie der Amygdala, die fortlaufend prüft, ob etwas potenziell gefährlich sein könnte, und bei entsprechender Bewertung unmittelbar eine Stressreaktion einleitet, während parallel über den Hypothalamus die hormonelle Stressachse aktiviert wird, wodurch sich körperliche Anspannung, erhöhte Wachsamkeit und gedankliche Aktivität einstellen.
Diese Prozesse laufen schnell, automatisch und weitgehend unbewusst ab, was erklärt, warum Birgit ihre Reaktionen lange als gegeben erlebt hat, als etwas, das einfach passiert, ohne dass sie bewusst Einfluss darauf nehmen kann, und genau hier zeigt sich auch die Grenze klassischer Strategien, die vor allem auf kognitive Einsicht setzen, denn selbst wenn der präfrontaler Kortex – also der Bereich für bewusste Steuerung und rationales Denken – versteht, dass eine Situation objektiv nicht bedrohlich ist, bleiben die tiefer liegenden, emotional geprägten Netzwerke aktiv, insbesondere dann, wenn das System bereits in einem Zustand erhöhter Aktivierung ist.
Hirncoaching setzt deshalb nicht primär beim Denken an, sondern beim Zustand, in dem das Gehirn arbeitet, und genau hier wird ein Mechanismus genutzt, der in der Neurowissenschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt: die gezielte Wahrnehmung innerer Prozesse ohne unmittelbare Bewertung oder Reaktion. Indem Birgit ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Lösung eines Problems richtet, sondern auf die körperlich spürbare Reaktion selbst, entsteht eine Form der Beobachtung, die den üblichen Kreislauf aus Reiz, Bewertung und Verstärkung unterbricht, denn normalerweise folgt auf eine aktivierte Stressreaktion sofort eine gedankliche Einordnung, die das Erleben weiter verstärkt, während in diesem Ansatz genau dieser Schritt ausbleibt.
Das Nervensystem erhält dadurch eine neue Art von Information, nämlich dass eine Empfindung vorhanden sein kann, ohne dass sie automatisch eine Bedrohung darstellt, und genau diese Erfahrung verändert die Aktivität im Gehirn, indem die Reaktionsmuster, die zuvor eng miteinander verknüpft waren, an Stabilität verlieren. Die Aktivität der Amygdala nimmt ab, während gleichzeitig regulierende Netzwerke wieder stärker eingebunden werden, ohne dass dies über bewusste Kontrolle geschieht, sondern vielmehr als Folge eines veränderten Zustands, in dem das Gehirn neue Verknüpfungen zulässt.
In der Neurobiologie wird dieser Prozess als Extinktion beschrieben, also als Abschwächung einer zuvor gelernten Reaktion, wobei entscheidend ist, dass die ursprüngliche Verbindung nicht gelöscht wird, sondern durch eine neue Erfahrung überlagert wird, sodass sich nach und nach ein alternatives Muster etabliert, das mit der gleichen Situation verknüpft ist, jedoch eine andere Reaktion hervorruft. Dieser Vorgang basiert auf der Fähigkeit des Gehirns zur Neuroplastizität, also der lebenslangen Anpassungsfähigkeit neuronaler Netzwerke, die es ermöglicht, dass synaptische Verbindungen je nach Nutzung verstärkt oder abgeschwächt werden, wodurch sich langfristig neue Reaktionsweisen stabilisieren können.
Entscheidend dabei ist der Zustand, in dem diese neuen Erfahrungen gemacht werden, denn unter hoher Stressaktivierung ist das Gehirn primär darauf ausgerichtet, bestehende Muster schnell abzurufen, während die Bildung neuer Verbindungen eingeschränkt ist, weshalb die gezielte Regulation des Nervensystems eine zentrale Voraussetzung darstellt, um überhaupt lernfähig zu werden. Erst wenn Birgit sich in einem Zustand befindet, der weder von Übererregung noch von Abschaltung geprägt ist, kann ihr Gehirn beginnen, alternative Verknüpfungen aufzubauen, die sich mit der Zeit im Alltag bemerkbar machen.
Was daraus entsteht, ist keine Kontrolle im klassischen Sinne, sondern eine Verschiebung der inneren Dynamik, denn an die Stelle automatischer Reaktionen tritt zunehmend ein Raum, in dem Wahrnehmung und Reaktion nicht mehr unmittelbar miteinander verschmelzen, sondern voneinander getrennt sind, wodurch Birgit erstmals die Möglichkeit erhält, bewusst zu wählen, wie sie auf eine Situation reagiert. Neurobiologisch bedeutet dies, dass die Balance zwischen emotionalen und regulierenden Netzwerken neu austariert wird, sodass die zuvor dominanten Stressreaktionen an Einfluss verlieren und flexiblere Muster entstehen.
Damit wird deutlich, dass es sich bei diesem Ansatz nicht um eine Technik im oberflächlichen Sinne handelt, sondern um eine direkte Arbeit mit den grundlegenden Funktionsprinzipien des Gehirns, bei der nicht Symptome bekämpft, sondern die zugrunde liegenden neuronalen Verknüpfungen verändert werden, und genau darin liegt die eigentliche Wirkung: Stress wird nicht einfach reduziert, sondern in seiner Entstehung verstanden und in seiner Struktur verändert, sodass sich langfristig ein stabilerer, regulierter Zustand entwickeln kann, der nicht auf Kontrolle basiert, sondern auf einer veränderten Organisation des Nervensystems selbst.
Das Ergebnis – und die große Überraschung dahinter
Am Ende der sechs Wochen lässt sich das Ergebnis nicht in einer einzelnen Zahl oder einem klaren Vorher-Nachher-Vergleich festhalten, und genau das macht es für Birgit zunächst schwer greifbar, denn äußerlich hat sich ihr Alltag kaum verändert, die Anforderungen sind geblieben, die Verantwortung ebenso, die Termine, die Gespräche, die Entscheidungen – alles ist noch da, und doch beschreibt sie ihr Erleben als grundlegend anders.
Was sich verändert hat, ist weniger das, was passiert, sondern wie es sich anfühlt. Wenn Birgit heute auf die vergangenen Wochen zurückblickt, spricht sie nicht von einer plötzlichen Erleichterung oder einem Zustand dauerhafter Entspannung, sondern eher von einer Verschiebung, die sich schrittweise eingestellt hat, fast unbemerkt, bis sie irgendwann nicht mehr zu übersehen war. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viel verändert, ohne dass sich äußerlich etwas verändert“, meint Birgit, und genau darin liegt für sie die eigentliche Überraschung.
Besonders deutlich wird ihr das in Situationen, die sie früher als belastend erlebt hat, Gespräche mit hohem Erwartungsdruck, Entscheidungen unter Unsicherheit, Momente, in denen sie sich beobachtet oder bewertet fühlt, und während diese Situationen weiterhin präsent sind, beschreibt sie ihre Reaktion darauf als weniger eng, weniger getrieben, weniger automatisch. „Es ist nicht weg“, stellt sie klar, „aber es hat nicht mehr die gleiche Macht.“
Was sie damit meint, wird im Gespräch greifbar, denn Birgit beschreibt, dass sie die körperlichen Signale heute früher wahrnimmt, dass sie spürt, wo eine Anspannung entsteht, und dass sie in diesem Moment nicht mehr sofort in den gewohnten Reaktionsmodus rutscht. „Früher war das wie ein Automatismus“, erklärt sie, „heute merke ich es – und dann passiert erstmal nichts. Und genau dieses ‚nichts‘ macht den Unterschied.“
Dieses „nichts“, das sie beschreibt, ist kein Stillstand, sondern ein Raum, der vorher nicht da war, ein Moment zwischen Impuls und Handlung, in dem sich etwas entscheiden kann, und genau diesen Moment erlebt sie als neu gewonnene Freiheit. „Ich reagiere nicht mehr sofort. Ich habe das Gefühl, ich kann wählen.“ Es ist dieser Satz, der ihren Selbstversuch am treffendsten zusammenfasst.
Auch körperlich hat sich für sie etwas verändert, wenn auch nicht in Form eines dauerhaft entspannten Zustands, sondern eher in der Geschwindigkeit, mit der ihr System wieder zur Ruhe findet. „Die Anspannung kommt manchmal noch, aber sie geht schneller wieder weg. Und ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann, ohne dagegen anzukämpfen.“
Besonders eindrücklich beschreibt sie die Veränderung an einem Moment, der für sie lange typisch war: der Sonntagabend. „Das war immer der Punkt, an dem es angefangen hat“, erzählt sie, „dieses Gefühl, dass die Woche schon wieder losgeht, obwohl sie noch gar nicht angefangen hat.“ Heute sei dieses Gefühl noch manchmal da, aber es bleibe nicht mehr. „Es kommt – und dann geht es auch wieder. Früher hat es sich festgesetzt.“
Was sich für Birgit ebenfalls verändert hat, ist ihr Blick auf sich selbst, denn was sie lange als persönliche Eigenschaft interpretiert hat – ihre Anspannung, ihre innere Unruhe, ihr ständiges Mitdenken – sieht sie heute differenzierter. „Ich habe immer gedacht, das bin einfach ich“, reflektiert sie, „aber jetzt verstehe ich, dass das ein Muster ist. Und Muster kann man verändern.“
Dabei betont sie, dass es nicht darum geht, ein völlig anderer Mensch zu werden oder Stress vollständig zu vermeiden, sondern vielmehr darum, anders damit umzugehen. „Ich bin nicht entspannter im Sinne von egal, sondern klarer. Stabiler. Ich bin mehr bei mir, auch wenn es stressig ist.“
Auf die Frage, was sie an dem Ansatz am meisten überrascht hat, muss sie kurz überlegen, bevor sie antwortet: „Dass ich nichts wegmachen musste.“
5 Praxistipps aus dem Hirncoaching
1. Aufmerksamkeit gezielt in den Körper lenken
Statt Stress nur gedanklich zu analysieren, hilft es, die Aufmerksamkeit bewusst auf körperliche Empfindungen zu richten – etwa Druck im Brustbereich oder Spannung in den Schultern. Diese Form der interozeptiven Wahrnehmung aktiviert Hirnareale, die für Selbstregulation zuständig sind, und reduziert die automatische Stressreaktion.
2. Empfindungen zulassen statt vermeiden
Ein zentraler Mechanismus besteht darin, unangenehme Gefühle nicht sofort zu unterdrücken oder zu verändern. Durch das bewusste Verweilen bei der Empfindung ohne Bewertung kann das Nervensystem lernen, dass keine reale Gefahr besteht. Dies unterstützt die Abschwächung stressbezogener Reaktionsmuster.
3. Regelmäßige kurze Trainingssequenzen integrieren
Neuroplastische Veränderungen entstehen durch Wiederholung. Tägliche kurze Einheiten (z. B. 10–15 Minuten) sind effektiver als unregelmäßige lange Sitzungen, da sie dem Gehirn kontinuierlich neue Erfahrungen anbieten und so stabile neuronale Veränderungen ermöglichen.
4. Stressauslösende Situationen gezielt mental aktivieren
Das bewusste Hervorrufen belastender Situationen im regulierten Zustand ermöglicht es dem Gehirn, neue Verknüpfungen zu bilden. Entscheidend ist, dass die Situation innerlich erlebt wird, ohne sofortige Reaktion oder Bewertung – so entstehen alternative neuronale Muster.
5. Zwischen Reiz und Reaktion innehalten
Ein kurzer Moment des Innehaltens, bevor auf einen Stressreiz reagiert wird, kann die automatische Aktivierung unterbrechen. Dieser „mentale Raum“ stärkt die Verbindung zwischen emotionalen und regulierenden Hirnarealen und erhöht die Handlungskontrolle.
MENTAL HEALTH PODCASTHirncoaching im Selbstversuch
Ein Selbstversuch mit Hirncoaching zeigt, wie sich die Stressverarbeitung im Gehirn durch gezielte Übungen spürbar beruhigen und neu trainieren lässt.
Steckbrief
Prof. Dr. Marcus Täuber
Der Neurobiologe Dr. Marcus Täuber zählt zu den gefragtesten Keynote Speakern zu mentaler Gesundheit und Hochleistungspsychologie. Als Europas erster Professor für Biohacking und Longevity sowie Bestsellerautor zeigt er, wie sich das menschliche Gehirn gezielt verändern lässt, um Leistungsfähigkeit, Resilienz und ein langes gesundes Leben zu fördern.
Informieren Sie sich unter: https://ifmes.com
Quellen
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