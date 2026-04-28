Warum emotionslose Führung Unternehmen mehr kostet, als sie glauben

Es war ein kalter, grauer Februartag in Wien. Ich saß im Besprechungsraum eines potenziellen Auftraggebers und wartete auf die Geschäftsführung. Auf dem Tisch fielen mir kleine Aufsteller auf: eine blaue, gezeichnete Pyramide, an deren Spitze stand: „Our Vision: 100 M$“. Als der CEO kam, lenkte ich das Gespräch auf den Inhalt. Für den gebürtigen Engländer war klar: Jede Person im Unternehmen muss das Ziel teilen, dass die österreichische Filiale den Jahresumsatz von 100 Millionen Dollar erreicht.

Auf die Frage, wie positiv diese Zahl die Belegschaft tatsächlich emotionalisiert, wurde es im Meetingraum kühl. „It’s their job“, sagte der CEO. Und setzte nach: „If you can’t light the fire in them, light it underneath them.“ Sinngemäß: Wenn sie nicht von innen brennen, muss ihnen Feuer unterm Hintern gemacht werden.

Diese Szene ist kein Einzelfall. Sie steht stellvertretend für eine Management-Doktrin, die Emotionen bestenfalls als Störfaktor und schlimmstenfalls als Schwäche betrachtet. Hoch qualifizierte Executives trainieren jahrelang, Gefühle zu kontrollieren, zu verbergen, auszuklammern. Die Harvard-Verhandlungstechnik trennt explizit Beziehungs- und Sachebene. SMART-Ziele reduzieren Motivation auf messbare KPIs. Die implizite Botschaft: Rationalität schafft Ergebnisse, Emotionen schaffen Probleme. Die Hirnforschung sagt das Gegenteil.