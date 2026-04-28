Warum emotionslose Führung Unternehmen mehr kostet, als sie glauben

Lange galten Emotionen im Management als Störfaktor. Die Neurowissenschaft zeigt: Genau sie entscheiden darüber, wie gut Führungskräfte urteilen, motivieren und Menschen binden.
In den meisten Vorstandsetagen gilt eine unausgesprochene Regel: Gefühle zeigt man nicht. Entscheidungen werden sachlich begründet, Konflikte professionell gelöst, Unsicherheit souverän überspielt. Doch die Neurowissenschaft widerspricht dieser Doktrin fundamental. Wer Emotionen aus seinem Führungsrepertoire streicht, verliert nicht Professionalität, sondern Entscheidungsqualität, Mitarbeiterbindung und am Ende: Wettbewerbsvorteile.
Der CEO mit den Aufstellern
Es war ein kalter, grauer Februartag in Wien. Ich saß im Besprechungsraum eines potenziellen Auftraggebers und wartete auf die Geschäftsführung. Auf dem Tisch fielen mir kleine Aufsteller auf: eine blaue, gezeichnete Pyramide, an deren Spitze stand: „Our Vision: 100 M$“. Als der CEO kam, lenkte ich das Gespräch auf den Inhalt. Für den gebürtigen Engländer war klar: Jede Person im Unternehmen muss das Ziel teilen, dass die österreichische Filiale den Jahresumsatz von 100 Millionen Dollar erreicht.
Auf die Frage, wie positiv diese Zahl die Belegschaft tatsächlich emotionalisiert, wurde es im Meetingraum kühl. „It’s their job“, sagte der CEO. Und setzte nach: „If you can’t light the fire in them, light it underneath them.“ Sinngemäß: Wenn sie nicht von innen brennen, muss ihnen Feuer unterm Hintern gemacht werden.
Diese Szene ist kein Einzelfall. Sie steht stellvertretend für eine Management-Doktrin, die Emotionen bestenfalls als Störfaktor und schlimmstenfalls als Schwäche betrachtet. Hoch qualifizierte Executives trainieren jahrelang, Gefühle zu kontrollieren, zu verbergen, auszuklammern. Die Harvard-Verhandlungstechnik trennt explizit Beziehungs- und Sachebene. SMART-Ziele reduzieren Motivation auf messbare KPIs. Die implizite Botschaft: Rationalität schafft Ergebnisse, Emotionen schaffen Probleme. Die Hirnforschung sagt das Gegenteil.
Ohne Emotion keine vernünftige Entscheidung
Der portugiesische Neurowissenschaftler António Damásio, Professor an der University of Southern California, veröffentlichte 1994 sein wegweisendes Werk „Descartes’ Error“. Seine Somatic-Marker-Hypothese, die er über Jahre an Patienten mit Hirnläsionen entwickelte, zeigt: Menschen, deren ventromedialer präfrontaler Cortex (vmPFC) geschädigt ist – ein Areal, das emotionale Bewertungen mit rationalen Prozessen verbindet –, können keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen. Ihr IQ ist intakt, ihre Logik funktioniert, aber sie können nicht mehr abwägen. Warum? Weil ihnen die emotionale Bewertung fehlt, die jeder Entscheidung vorausgeht.
Damásios berühmtester Patient, bekannt unter dem Kürzel E.V.R., war vor seiner Hirnverletzung ein erfolgreicher Geschäftsmann. Nach der Schädigung seines vmPFC konnte er Stunden damit verbringen, zwischen zwei Restaurantterminen zu wählen – ohne je zu einer Entscheidung zu kommen. Keine Option fühlte sich mehr „richtig“ an. Das Gefühl war weg – und damit die Fähigkeit zu entscheiden.
Die Konsequenz für die Vorstandsetage: Jede Investitionsentscheidung, jede Personalwahl, jede strategische Neuausrichtung durchläuft eine emotionale Bewertung im Gehirn – einen somatischen Marker, der in Millisekunden ein „Ja“- oder „Nein“-Signal sendet. Wer diese Bewertung ignoriert, entscheidet nicht rationaler. Er entscheidet blind. Und wer seine Führungskräfte dazu erzieht, Gefühle zu unterdrücken, amputiert ihnen das Instrument, das zwischen guten und schlechten Entscheidungen unterscheidet.
Was eine Million Soldaten über Performance verraten
Den bisher größten Beleg für den Zusammenhang zwischen emotionalem Zustand und Leistung liefert eine Studie der US-Army, publiziert 2021 im Journal of Happiness Studies. Über vier Jahre wurden fast eine Million Soldaten begleitet – eine der größten Stichproben, die je zur Frage „Wie hängen Emotionen und Performance zusammen?“ erhoben wurde. Die Forscher erfassten den emotionalen Grundzustand (positive Stimmung, Optimismus) und korrelierten ihn mit objektiven Leistungsindikatoren: Auszeichnungen, Beurteilungen, herausragende Taten.
Das Ergebnis: Personen mit hoher positiver Grundstimmung erzielten im Schnitt viermal mehr Auszeichnungen und herausragende Leistungen als Personen mit niedriger Stimmung. Nicht Kompetenz, nicht Erfahrung, nicht Dienstgrad machten den größten Unterschied, sondern der emotionale Grundzustand. Der Befund war über alle Rang- und Altersgruppen hinweg stabil.
Für Unternehmen ist das eine unbequeme Erkenntnis. Denn sie bedeutet: Die Frage „Wie geht es meinen Mitarbeitenden wirklich?“ ist keine HR-Floskel, sondern ein harter Leistungsindikator. Der Gallup Engagement Index untermauert das: Nur 13 % der Beschäftigten in Deutschland geben an, eine starke emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber zu haben. 69 % machen Dienst nach Vorschrift. 18 % haben innerlich gekündigt. Gallup beziffert die globalen Kosten dieses Disengagements auf 8,8 Billionen Dollar jährlich – rund 9 % des weltweiten BIP. Quiet Quitting ist kein Faulheitsproblem und kein Generationenphänomen. Es ist ein Gefühlsproblem. Und es beginnt bei der Führung.
Warum SMART-Ziele High-Performer demotivieren
Die SMART-Formel – spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert – geht auf die Arbeiten der Psychologen Edwin Locke und Gary Latham zurück, die im American Psychologist ihre Goal-Setting-Theorie zusammenfassten. Ihr Kernbefund: Konkrete, herausfordernde Ziele steigern die Leistung – bei einfachen, klar definierten Tätigkeiten. Der berühmte Nachweis: Holzfäller, die eine hohe Zahl gefällter Bäume als Tagesziel bekamen, waren produktiver als solche mit vagen Vorgaben.
Für die komplexen Anforderungen im Management und in der wissensintensiven Arbeit reicht das nicht. Edward Deci und Richard Ryan zeigten in ihrer Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination Theory): Intrinsische Motivation – die nachhaltigste Form der Motivation – entsteht, wenn drei psychologische Grundbedürfnisse erfüllt sind: Autonomie (Selbstbestimmung), Kompetenzerleben (Wirksamkeit) und soziale Einbindung (Zugehörigkeit). Starre SMART-Vorgaben können alle drei Bedürfnisse einengen: Sie reduzieren Autonomie, definieren Kompetenz über externe Kennzahlen und ersetzen Zugehörigkeit durch Wettbewerb.
Was in Zielvereinbarungen als „attraktiv“ definiert wird, lässt die Belegschaft oft kalt. Der Grund: Es fehlt die emotionale Resonanz. Eine Umsatzzahl auf einem Aufsteller ist kein Purpose. Ein Quartalsreport ist kein Sinn. Und ein Bonus ist kein Zugehörigkeitsgefühl. Wer hoch qualifizierte Mitarbeitende führt, muss deren Motive ansprechen – nicht deren Gehorsamkeit.
Die Neurobiologie der Motivation: Warum Fortschritt mehr zählt als Ziele
Das mesolimbische Dopamin-System – eine neuronale Projektionsbahn vom ventralen Tegmentum zum Nucleus accumbens und präfrontalen Cortex – ist der neurochemische Motor der Motivation. Es wird nicht durch das Erreichen großer Ziele am stärksten aktiviert, sondern durch das Gefühl, einem Ziel näherzukommen. Jeder kleine Fortschritt, jedes gelöste Problem, jedes positive Feedback setzt Dopamin frei und signalisiert dem Gehirn: Weitermachen lohnt sich.
Teresa Amabile und Steven Kramer von der Harvard Business School bestätigten das in ihrer Studie „The Progress Principle“: Von allen Faktoren, die Engagement und Kreativität am Arbeitsplatz fördern, ist wahrgenommener Fortschritt bei sinnvoller Arbeit der mit Abstand wirksamste. Nicht Anerkennung, nicht Boni, nicht Incentives, sondern das Gefühl, voranzukommen. Organisationen, die Fortschritt sichtbar machen, erzeugen Motivation auf neurochemischer Ebene – wirksamer als jeder Bonus.
Fünf Strategien für emotional intelligente Führung
Emotionen im Business einzusetzen bedeutet nicht, beim nächsten Town-Hall-Meeting in Tränen auszubrechen. Es bedeutet, die neurobiologische Realität anzuerkennen: Gefühle steuern Motivation, Entscheidungen und Bindung – ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, ob wir sie bewusst gestalten oder dem Zufall überlassen.
1. Emotionale Due Diligence vor Entscheidungen
Damásios Forschung zeigt: Jede Entscheidung durchläuft eine somatische Markierung – eine emotionale Blitzbewertung, die schneller reagiert als der analytische Verstand. Statt Gefühle bei strategischen Weichenstellungen auszuklammern, machen Sie sie zum expliziten Teil des Prozesses.
So geht’s: Führen Sie in Ihren Entscheidungsprozess eine „Emotionale Due Diligence“ ein. Nach der Faktenanalyse stellen Sie drei Fragen: „Was begeistert mich an dieser Option? Was beunruhigt mich? Und welche Emotion würde ich ignorieren, wenn ich rein rational entscheide?“ Das macht implizites Wissen zugänglich, das in keinem Spreadsheet steht.
Reflexion: Denken Sie an die letzte große Entscheidung, die sich im Nachhinein als falsch herausstellte. Gab es ein Bauchgefühl, das Sie übergangen haben? In den meisten Fällen lautet die Antwort: ja.
2. Fortschritt sichtbar machen – das Dopamin-Prinzip
Amabile und Kramer zeigten: Fortschritt bei sinnvoller Arbeit ist der stärkste Motivator. Aber nur, wenn er wahrgenommen wird. In den meisten Organisationen dominiert das „Was ist noch offen?“-Reporting. Das aktiviert das Bedrohungssystem. Fortschritts-Reporting aktiviert das Belohnungssystem.
So geht’s: Ersetzen Sie im nächsten Steering-Committee die Eröffnungsfrage: Statt „Wo stehen wir hinter Plan?“ fragen Sie: „Was haben wir seit dem letzten Meeting konkret erreicht?“ Diese einfache Umkehrung der Perspektive gestaltet die neurochemische Grundstimmung im Raum – und damit die Qualität der anschließenden Problemlösung.
Übung: Führen Sie ein „Progress-Board“ ein – physisch oder digital –, auf dem das Team täglich sichtbar macht, was erledigt ist. Nicht das, was noch fehlt. Die Wirkung auf die Teamenergie ist innerhalb einer Woche spürbar.
3. Beziehungsqualität als KPI behandeln
Die Harvard Study of Adult Development, gestartet 1938 und bis heute unter der Leitung von Robert Waldinger fortgeführt, ist die längste je durchgeführte Glücksstudie. Über drei Generationen hinweg wurden Hunderte Teilnehmende begleitet. Das Ergebnis, publiziert 2023 in „The Good Life“ (Waldinger & Schulz): Der entscheidende Faktor für Lebenszufriedenheit und Leistungsfähigkeit sind gute Beziehungen. Nicht Gehalt, nicht Status, nicht Karrierestufen.
So geht’s: Nehmen Sie Beziehungsqualität in Ihre Führungskräfte-Evaluation auf. Fragen Sie in 360-Grad-Feedbacks nicht nur nach Zielerreichung und Kompetenz, sondern auch: „Fühlen sich die Menschen in Ihrem Team gesehen, gehört und unterstützt?“ Was weich klingt, ist neurobiologisch der härteste Hebel für Engagement und Retention – gestützt durch Oxytocin-vermittelte Bindungsmechanismen, die Vertrauen und Kooperation auf neurochemischer Ebene fördern.
4. Purpose statt Pyramide – emotional resonante Ziele setzen
Das Dopamin-System reagiert nicht auf abstrakte Zahlen, sondern auf persönliche Bedeutung. Eine 100-Millionen-Dollar-Vision auf einem Aufsteller bedient kein einziges der drei Grundbedürfnisse aus Decis und Ryans Theorie. Was Menschen bewegt, ist der Beitrag, den ihre Arbeit leistet – das Gefühl, Teil von etwas Bedeutsamem zu sein.
So geht’s: Formulieren Sie Ihre nächste Teamvision nicht als Umsatzziel, sondern als Wirkungsziel: „Welchen Unterschied machen wir für unsere Kunden, unsere Branche, die Gesellschaft?“ Ergänzen Sie jede Quartalszahl mit einer konkreten Geschichte, die zeigt, was diese Zahl für reale Menschen bedeutet. Eine Kundengeschichte wirkt neurobiologisch stärker als eine Tabelle mit Wachstumsraten.
Reflexion: Fragen Sie sich: Kann jedes Mitglied meines Teams in einem Satz erklären, warum seine Arbeit wichtig ist – nicht für die Quartalszahlen, sondern für jemanden da draußen? Wenn nicht, fehlt die emotionale Resonanz.
5. Emotionale Vorbildfunktion übernehmen
Spiegelneuronen im prämotorischen Cortex sorgen dafür, dass emotionale Zustände von Führungskräften auf Teams übertragen werden – ein Mechanismus, den die Neurowissenschaft als „emotionale Ansteckung“ (emotional contagion) bezeichnet. Eine Studie von Barsade (2002, Administrative Science Quarterly) zeigte: Die Stimmung einer einzigen Person kann die Gruppendynamik signifikant verändern – im Positiven wie im Negativen. Unterkühlte CEOs erzeugen Distanz. Authentische Emotionalität erzeugt Followership.
So geht’s: Sprechen Sie in Ihrem nächsten All-Hands-Meeting über eine Situation, die Sie persönlich bewegt hat – ein Kundenfeedback, ein Projekterfolg, eine Herausforderung. Nicht als inszenierte Storytelling-Übung, sondern als ehrlicher Moment. Wer zeigt, dass er fühlt, gibt anderen die Erlaubnis, es auch zu tun.
Übung: Achten Sie eine Woche lang bewusst darauf, welche Emotionen Sie in Meetings zeigen – und welche Sie unterdrücken. Notieren Sie beides. Sie werden feststellen: Die unterdrückten Emotionen kosten Sie mehr Energie als die gezeigten. Und sie verhindern genau die Verbindung, die Ihr Team braucht.
Die Ära der emotionslosen Führung ist vorbei – auch wenn es viele Vorstandsetagen noch nicht bemerkt haben. Wer Emotionen aus dem Business verbannt, verbannt damit Entscheidungsqualität, Innovationskraft und Mitarbeiterbindung. Wer sie bewusst einsetzt, gewinnt einen Wettbewerbsvorteil, den keine KI und kein Beratungsunternehmen kopieren kann: echte menschliche Verbindung. In der Sprache des CEOs mit den Aufstellern: You don’t light the fire underneath them. You light the fire within them.
Steckbrief
Prof. Dr. Marcus Täuber
Der Neurobiologe Dr. Marcus Täuber zählt zu den gefragtesten Keynote Speakern zu mentaler Gesundheit und Hochleistungspsychologie. Als Europas erster Professor für Biohacking und Longevity sowie Bestsellerautor zeigt er, wie sich das menschliche Gehirn gezielt verändern lässt, um Leistungsfähigkeit, Resilienz und ein langes gesundes Leben zu fördern.
Informieren Sie sich unter: https://ifmes.com
Quellen
Amabile, T. M., & Kramer, S. J. (2011). The Progress Principle. Harvard Business Review, 89(5), 70–78.
Barsade, S. G. (2002). The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior. Administrative Science Quarterly, 47(4), 644–675.
Damásio, A. R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The „what“ and „why“ of goal pursuits. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
Gallup (2022). State of the Global Workplace Report.
Lester, P. B. et al. (2021). Happy soldiers are highest performers. Journal of Happiness Studies, 22, 1099–1120.
Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting. American Psychologist, 57(9), 705–717.
Täuber, M. (2023). Gute Gefühle. Wien: Goldegg Verlag.
Waldinger, R. J., & Schulz, M. S. (2023). The Good Life. New York: Simon & Schuster.