Wenn Stärke zur Falle wird

Stell dir vor: Ein Bereichsleiter im Markt. Fünf Jahre in der Rolle. Er hat seinen Bereich von Grund auf neu aufgestellt — Vertriebszahlen verdoppelt, ein schlagkräftiges Team aufgebaut, Prozesse gestrafft. Die Zahlen haben immer gestimmt. Immer. Er gilt als einer der Besten im Unternehmen.

Dann bricht der Markt ein. Innerhalb weniger Quartale sackt das Neugeschäft weg. Das Topmanagement erwartet eine Strategie. Das Team erwartet Orientierung. Und er reagiert so, wie er es immer getan hat: Er zieht die Kontrolle an. Noch engere KPI-Vorgaben. Wöchentliche Reporting-Schleifen. Mehr Druck auf die Regionen. Mehr Meetings. Mehr Eskalationen.

Die Zahlen verbessern sich nicht. Das Team zieht sich zurück. Die besten Leute beginnen innerlich zu kündigen.

Er versteht es nicht. Er macht dasselbe wie immer. Er versteht nicht, warum es nicht mehr funktioniert.

Diesen Menschen kennen wir alle. Manche von uns sind dieser Mensch.