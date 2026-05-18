Leadership beginnt im Kopf: Warum Erfolg mehr ist als Strategie

Die Kooperation zwischen trend. und SPORTS.Selection widmet sich weiterhin der Frage, welche Prinzipien Menschen in Hochleistungsfeldern nachhaltig erfolgreich machen. Dabei zeigt sich ein klares Muster: Ob im Spitzensport oder in der Wirtschaft, nachhaltiger Erfolg entsteht nicht allein durch Strategie oder Fachkompetenz. Entscheidend sind mentale Stärke, Selbstführung und die Fähigkeit, auch unter Druck Orientierung zu behalten.

Im Zentrum der Reihe steht die Weltmeister-Studie, eine von SPORTS.Selection gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut marketagent.com durchgeführte Untersuchung. Analysiert wurden die Erfolgsstrategien von 31 Spitzen-Athlet:innen, 35 Top-Manager:innen sowie ergänzend jene Denk- und Verhaltensmuster einer repräsentativen Stichprobe der Gesamtbevölkerung.

Die Reihe verfolgt dabei das Ziel, diese Prinzipien greifbar zu machen. Anhand konkreter Persönlichkeiten wird sichtbar, wie sich Erfolgsfaktoren im Alltag zeigen: im Umgang mit Druck, in der täglichen Arbeit an sich selbst und in der Fähigkeit, auch in herausfordernden Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Gerade darin liegt die Relevanz für Unternehmen und den modernen Arbeitsalltag. Viele Herausforderungen, mit denen sich Führungskräfte heute konfrontiert sehen, sind jenen im Spitzensport erstaunlich ähnlich: hohe Erwartungen, permanente Veränderung und die Notwendigkeit, auch in kritischen Momenten stabile Entscheidungen zu treffen. Während im Sport Sieg oder Niederlage oft unmittelbar sichtbar werden, zeigen sich die Konsequenzen im Business häufig zeitverzögert. Die zugrunde liegenden Mechanismen bleiben jedoch vergleichbar.