Motiv als ein Mythos – warum gute Führung sehr wohl Energie freisetzt

Sprengers Argumentation ist scharf und in vielen Punkten unwiderlegbar. Er unterscheidet zwischen Motivation und Motivierung. Motivation komme von innen, sei Eigensteuerung. Motivierung komme von außen, sei Fremdsteuerung – und damit immer auch eine Form von Manipulation. Wer motiviert werden müsse, signalisiere im Kern, dass er aus eigener Kraft nicht wolle. Wer motiviere, unterstelle dem anderen genau das. „Das System der Motivierung ist methodisiertes Misstrauen", schreibt Sprenger. Ein Satz, der sitzt.

Die fünf großen B – Belohnen, Belobigen, Bestechen, Bedrohen, Bestrafen – sind für Sprenger Werkzeuge derselben fragwürdigen Logik. Sie alle setzen voraus, dass der Mitarbeiter ohne Anreize nicht das Richtige tun würde. Sie zerstören damit genau jene innere Haltung, die sie zu erzeugen vorgeben. Bonussysteme entwerten die Arbeit, weil sie suggerieren, dass die Tätigkeit selbst keinen Wert habe. Lob entwertet die Leistung, weil es zur erwarteten Währung wird – und im Ausbleiben sofort als Strafe wirkt. Sprenger zitiert die berühmten Studien des Psychologen Edward Deci, der schon in den siebziger Jahren zeigte, dass extrinsische Belohnungen die intrinsische Motivation für eine Tätigkeit nachweislich senken. Wer Kindern, die gerne malen, fürs Malen Geld gibt, hat nach drei Wochen Kinder, die ohne Geld nicht mehr malen.

Diese Befunde sind robust. Decis Forschung wurde in der Zwischenzeit hundertfach repliziert und in der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Richard Ryan an der University of Rochester systematisch ausgearbeitet. Eine Meta-Analyse von 128 Experimenten kommt zum Schluss: Erwartete, kontingente Belohnungen für interessante Tätigkeiten reduzieren die intrinsische Motivation signifikant. Sprenger hat in diesem Punkt die Wissenschaft auf seiner Seite.

Auch sein zweiter Kernbefund hält stand. Wenn man Beschäftigte fragt, was sie demotiviert, landet die direkte Führungskraft regelmäßig auf Platz eins. Mehr noch als Gehalt, Arbeitszeiten oder Karrierewege. Sprenger formuliert das mit der ihm eigenen Klarheit: Es gebe keinen unternehmensrelevanten Faktor, der so stark demotiviere wie die soziale Inkompetenz der unmittelbaren Führungskraft. Auch das ist empirisch breit belegt – der Gallup Engagement Index liefert seit zwei Jahrzehnten dieselbe Botschaft.