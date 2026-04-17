Die Überbehütungsfalle: Wie wir unsere Talente in die Unmündigkeit therapieren

Ich leitete einen Workshop mit jungen Mitarbeitenden einer Bank in Berlin. Es war ein steriler Raum, die Luft war perfekt temperiert, die Technik glänzte. Niemand hat provoziert, niemand hat laut gelacht, niemand hat den Prozess infrage gestellt. Alles und alle waren korrekt. Zu korrekt.

Die Antworten der Teilnehmenden waren sauber formuliert und wohl überlegt. Sie wollten mehr Begleitung, mehr Klarheit, mehr Sicherheit. In ihren Augen lag kein Feuer, sondern eine stille Erschöpfung. Es ist die Erschöpfung von Menschen, die in Sicherheit ertrinken. Ein Bereichsleiter sagte mir Tage später einen Satz, der das gesamte Drama unserer aktuellen Arbeitskultur – nicht nur in dieser Bank, ich erlebe das auch in Frankfurt, Stuttgart, München, Wien – zusammenfasst:

„Wissen Sie, die jungen Mitarbeiter würden eher eine Leber spenden, als vor einem Kunden zu stehen.“

Das ist kein billiges Generationen-Bashing. Es ist die Diagnose einer systemischen Lähmung. Wir haben junge Menschen, die in einer Welt der absoluten Absicherung aufgewachsen sind. Sie fordern Komfort, aber Komfort wird niemals zu Kompetenz. In dieser Bank – wie in vielen anderen Unternehmen – sah ich wieder einmal das Endergebnis: Die „Alten“ tragen die gesamte Last der Verantwortung, weil sie den ‚Jungen‘ die Reibung der Realität nicht mehr zutrauen und ihnen diese Erfahrung damit nicht mehr ermöglichen. Und die Jungen? Sie sitzen im Trockendock der Fortbildungen und warten darauf, dass das Leben endlich beginnt.