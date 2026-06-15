Perfektionismus im Job: Der Kipppunkt zwischen Erfolg und Burn-out

Es ist Sonntagabend, kurz vor Mitternacht. Der Geschäftsführer eines mittelständischen Technologieunternehmens sitzt in seinem Homeoffice und überarbeitet zum siebten Mal die Präsentation für den Aufsichtsrat am nächsten Morgen. Die Zahlen stimmen längst. Die Storyline ist klar. Jede Folie wurde von seinem Team geprüft. Und trotzdem: Er kann nicht aufhören. Es geht dabei nicht einfach nur darum, dass er die Präsentation besser machen will – sondern dass er Angst hat. Angst, dass jemand eine Schwäche entdeckt. Angst, dass eine Zahl hinterfragt wird, auf die er keine perfekte Antwort hat. Angst, dass der Aufsichtsrat sein Urteil ändert.

Am nächsten Morgen liefert er eine makellose Präsentation. Standing Ovations gibt es nicht, aber auch keine Kritik. Alles gut – von außen betrachtet. Was niemand sieht: die drei Stunden Schlaf, die verkrampften Schultern, den dumpfen Druck hinter der Stirn, der seit Wochen nicht mehr weicht. Und das leise Gefühl, das sich nach jeder überstandenen Präsentation wieder meldet: Es war nicht gut genug. Nächstes Mal muss es besser sein.

Dieser Mann ist kein Einzelfall. Er ist ein Prototyp. In den Führungsetagen des deutschsprachigen Raums arbeiten Tausende wie er: hochkompetent, hochmotiviert – und hochgefährdet. Nicht Talent oder Ausdauer fehlen. Ihr Antrieb hat unmerklich die Seite gewechselt: von Begeisterung zu Angst. Genau an dieser Grenze liegt der Kipppunkt.