Perfektionismus im Job: Der Kipppunkt zwischen Erfolg und Burn-out

Hohe Standards, Ehrgeiz und der Wille zur Exzellenz sind der Motor jeder erfolgreichen Karriere. Daran ist nichts falsch – im Gegenteil. Doch die Forschung zeigt: Es gibt einen Kipppunkt. Genau dort, wo nicht mehr Begeisterung den Antrieb liefert, sondern Angst – Angst vor Fehlern, vor Kritik, vor dem Urteil anderer –, schlägt Leistungswille in Selbstsabotage um. Wer diesen Punkt erkennt, schützt nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Performance.
MENTAL PERFORMANCE PODCASTPerfektionismus im Job
Gesunder Ehrgeiz wird gefährlich, sobald Begeisterung von Angst abgelöst wird und Perfektionismus Gesundheit, Kreativität und Leistungsfähigkeit unter Druck setzt.
Der CEO, der nicht aufhören konnte
Es ist Sonntagabend, kurz vor Mitternacht. Der Geschäftsführer eines mittelständischen Technologieunternehmens sitzt in seinem Homeoffice und überarbeitet zum siebten Mal die Präsentation für den Aufsichtsrat am nächsten Morgen. Die Zahlen stimmen längst. Die Storyline ist klar. Jede Folie wurde von seinem Team geprüft. Und trotzdem: Er kann nicht aufhören. Es geht dabei nicht einfach nur darum, dass er die Präsentation besser machen will – sondern dass er Angst hat. Angst, dass jemand eine Schwäche entdeckt. Angst, dass eine Zahl hinterfragt wird, auf die er keine perfekte Antwort hat. Angst, dass der Aufsichtsrat sein Urteil ändert.
Am nächsten Morgen liefert er eine makellose Präsentation. Standing Ovations gibt es nicht, aber auch keine Kritik. Alles gut – von außen betrachtet. Was niemand sieht: die drei Stunden Schlaf, die verkrampften Schultern, den dumpfen Druck hinter der Stirn, der seit Wochen nicht mehr weicht. Und das leise Gefühl, das sich nach jeder überstandenen Präsentation wieder meldet: Es war nicht gut genug. Nächstes Mal muss es besser sein.
Dieser Mann ist kein Einzelfall. Er ist ein Prototyp. In den Führungsetagen des deutschsprachigen Raums arbeiten Tausende wie er: hochkompetent, hochmotiviert – und hochgefährdet. Nicht Talent oder Ausdauer fehlen. Ihr Antrieb hat unmerklich die Seite gewechselt: von Begeisterung zu Angst. Genau an dieser Grenze liegt der Kipppunkt.
Leistung braucht Anspruch – aber welchen?
Menschen, die Großes erreichen, stellen hohe Anforderungen an sich selbst. Das ist kein Problem, das ist eine Stärke. Charles Darwin arbeitete mit fast übermenschlicher Akribie an seiner Evolutionstheorie. Spitzensportler trainieren bis an die Grenze des Machbaren. Erfolgreiche CEOs treiben sich und ihre Teams zu Ergebnissen, die andere für unmöglich halten. Ohne diesen inneren Antrieb gäbe es keine Innovation, keinen Fortschritt, keine Exzellenz. Hohe Standards sind kein Risikofaktor. Sie sind eine Voraussetzung für Spitzenleistung.
Die Frage ist nicht, ob Sie viel von sich verlangen. Die Frage ist, was Sie antreibt. Der Psychologe Daniel J. Madigan von der York St John University in Großbritannien wertete 2019 im Educational Psychology Review 37 Studien mit insgesamt 8.901 Probanden und 156 Effektstärken aus. Seine Meta-Analyse unterschied zwei Dimensionen des Perfektionismus: Die sogenannten „perfectionistic strivings“ – das Setzen hoher persönlicher Standards aus innerem Antrieb – zeigten eine signifikante positive Korrelation mit Leistung (r = .24, also ein kleiner bis mittlerer Effekt). Die sogenannten „perfectionistic concerns“ hingegen – die übermäßige Sorge um Fehler, die Selbstkritik, die Angst vor dem Urteil anderer – korrelierten negativ mit Leistung (r = –.08).
Der Befund ist klar: Nicht der Anspruch ist das Problem – sondern die Angst, ihm nicht zu genügen. Neurobiologisch betrachtet laufen beide Zustände über völlig verschiedene Systeme. Begeisterungsgetriebenes Streben aktiviert das dopaminerge Belohnungssystem: Dopamin wird im ventralen Tegmentum freigesetzt und projiziert in den Nucleus accumbens und den präfrontalen Cortex. Das Ergebnis: Motivation, Kreativität, strategische Weitsicht. Der präfrontale Cortex – zuständig für exekutive Funktionen wie Planung, Impulskontrolle und Problemlösung – arbeitet auf Hochtouren. Die Amygdala, das emotionale Frühwarnsystem im Schläfenlappen, bleibt ruhig. Man ist im Flow.
Doch es gibt einen Punkt, an dem sich die Vorzeichen ändern. Und genau dieser Punkt ist tückisch, weil er sich von außen kaum bemerkbar macht. Der CEO im Homeoffice liefert makellose Ergebnisse. Sein Team sieht Perfektion. Was niemand sieht: den neurobiologischen Kippmoment, an dem Dopamin durch Cortisol ersetzt wird.
Der Kipppunkt: Wenn Angst das Steuer übernimmt
Stellen Sie sich eine Führungskraft vor, die seit Wochen an einer Vorstandspräsentation arbeitet. Jede Folie muss makellos sein. Jede Formulierung wird hinterfragt, jede Zahl dreifach geprüft. Das nagende Gefühl: Was, wenn jemand einen Fehler findet? Was, wenn die Reaktion kühl ausfällt? Was, wenn ich nicht gut genug bin?
Genau hier liegt der Kipppunkt. Der Antrieb ist nicht mehr Begeisterung, sondern Angst: Angst vor Fehlern, vor negativer Bewertung, vor Gesichtsverlust. Neurobiologisch passiert in diesem Moment etwas Messbares: Die Amygdala – ein mandelkernförmiger Komplex, der eingehende Reize in Millisekunden auf Bedrohung prüft – feuert. Über den Hypothalamus wird die HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse) aktiviert: Cortisol und Adrenalin fluten den Körper. Der präfrontale Cortex, Ihr Kontrollzentrum für strategisches Denken, wird herunter reguliert. Die Psychologin Amy Arnsten von der Yale University zeigte in ihrer Forschung (Nature Reviews Neuroscience, 2009): Unter Stress verliert der präfrontale Cortex seine Fähigkeit zur Top-down-Regulation – die Kontrolle geht an ältere, reaktive Hirnstrukturen über.
Statt Lösungen entstehen Grübelschleifen. Statt Innovation Stagnation. Statt strategischer Weitsicht Tunnelblick. Der Körper schaltet auf Alarm – und der Kopf verliert genau jene exekutiven Funktionen, die Spitzenleistung erst ermöglichen. In der Managementsprache: Die Entscheidungsqualität sinkt, die Fehlerquote steigt, die Innovationsrate bricht ein – und das alles bei einem Menschen, der von außen betrachtet Vollgas gibt.
Was Angst mit dem Körper macht – die Fakten
Die Konsequenzen reichen weit über schlechtere KPIs hinaus. In meinem neuen Buch „Das Ende der Angst“ beschreibe ich, wie chronischer Hyperkortisolismus den Körper systematisch angreift. Die Forschungslage ist dabei überraschend eindeutig.
Schlaf und Regeneration: Der US-Psychologe Thomas Borkovec untersuchte mit seinem Team, wie Grübeln den Schlaf beeinträchtigt. Menschen mit stark ausgeprägter Sorgenneigung benötigen nicht nur länger zum Einschlafen – sie schlafen unruhiger, wachen häufiger auf und berichten von geringerer Schlafqualität. Das gedankliche Durchkauen ungelöster Probleme wirkt wie ein mentaler Wachmacher, der das Gehirn in Alarmbereitschaft hält. Ein erholsamer Schlaf ist jedoch einer der wichtigsten Faktoren für kognitive Leistungsfähigkeit und Entscheidungsqualität.
Migräne: Die Epidemiologin Naomi Breslau von der Michigan State University begleitete in einer Langzeitstudie über 1.000 Personen über mehrere Jahre. Ihr Ergebnis: Menschen mit diagnostizierten Angststörungen weisen ein etwa dreifach erhöhtes Risiko auf, Migräne zu entwickeln. Der Neurologe Messoud Ashina von der Universität Kopenhagen fand ergänzend heraus, dass rund 40 % der Migräne-Patienten gleichzeitig an generalisierten Angst- oder Panikstörungen leiden. Die Psychologie-Forschung von Scott Smitherman (University of Alabama) zeigt zudem: Angst erschwert die medikamentöse Migräne-Therapie – aber eine gezielte Behandlung der Angst kann die Kopfschmerzen deutlich reduzieren.
Herz-Kreislauf: Eine Langzeitstudie des Epidemiologen Mika Kivimäki vom University College London, publiziert in The Lancet, untersuchte über 200.000 Teilnehmende: Menschen mit dauerhaft hohem beruflichem Stress haben ein um 23 % erhöhtes Risiko, an einer koronaren Herzerkrankung zu erkranken. Psychischer Dauerdruck belastet das Herz – messbar und langfristig.
Demenz: Die britische Medizinerin Amy Gimson von der University of Southampton analysierte in einer Meta-Analyse vier hochwertige Langzeitstudien mit über 29.000 Teilnehmenden. Ihr Befund: Angst im mittleren Lebensalter erhöht das Risiko für spätere Demenz – selbst wenn andere Faktoren wie Depression herausgerechnet werden. Ein Leben unter chronischer Anspannung lässt das Gehirn schneller altern.
Was die großen Meta-Analysen zeigen
Dass der Kipppunkt real ist und nicht nur gefühlt, belegen groß angelegte Studien. Andrew P. Hill von der York St John University und Thomas Curran von der University of Bath analysierten im Personality and Social Psychology Review insgesamt 43 Studien mit 9.838 Teilnehmern und 663 Effektstärken zum Zusammenhang von Perfektionismus und Burn-out.
Das Ergebnis: Hohe Standards allein („strivings“) zeigten keinen oder einen leicht negativen Zusammenhang mit Burn-out. Was Menschen ausbrennen lässt, sind die „concerns“ – die übermäßige Sorge um Fehler, die Furcht vor negativer Bewertung, die quälende Selbstkritik. Diese korrelierten mittelstark bis stark mit allen drei Burn-out-Dimensionen: emotionale Erschöpfung, Zynismus und reduzierte Leistungsfähigkeit.
Besonders bemerkenswert: Der destruktive Effekt war im Arbeitskontext stärker ausgeprägt als in Sport oder Bildung. Das Büro ist neurobiologisch der gefährlichste Ort für angstgetriebenen Perfektionismus.
Das Yerkes-Dodson-Gesetz, bereits 1908 von den Harvard-Psychologen Robert Yerkes und John Dodson beschrieben, erklärt den zugrunde liegenden Mechanismus: Leistung steigt mit wachsendem Arousal bis zu einem Optimum, danach fällt sie rapide ab. Die berühmte umgekehrte U-Kurve ist neurobiologisch durch Glucocorticoid-Studien untermauert: Ein Review von Lupien et al. zeigte, dass die Langzeitpotenzierung (LTP) im Hippocampus – die Grundlage für Lernen und Gedächtnisbildung – bei moderatem Cortisolspiegel optimal ist. Zu viel Cortisol hemmt LTP und verringert die synaptische Plastizität. In Managementsprache: Ein gesundes Maß an Druck ist ein Performance-Enabler. Kippt er in chronische Angst, wird er zum Performance-Killer.
Psychiater Borwin Bandelow, Angstforscher an der Universität Göttingen und Co-Autor der S3-Leitlinie zur Behandlung von Angststörungen, nennt Angst „Superbenzin“ für Erfolg. Das freigesetzte Noradrenalin schärft Fokus und Wachheit, steigert die Konzentration, spornt zur Vorbereitung an. Doch überdosiert wird das Superbenzin zum Gift. Etwas Angst beflügelt – zu viel lähmt.
Warum das Thema drängender wird
Perfektionismus ist kein stabiles Persönlichkeitsmerkmal – er nimmt zu. Thomas Curran und Andrew Hill publizierten im Psychological Bulletin eine cross-temporale Meta-Analyse, die 164 Stichproben mit insgesamt 41.641 Studierenden aus den USA, Kanada und Großbritannien umfasste. Die Teilnehmenden hatten zwischen 1989 und 2016 den Multidimensional Perfectionism Scale ausgefüllt.
Alle drei Dimensionen des Perfektionismus – der selbst auferlegte, der von anderen erwartete und der auf andere projizierte – sind über diesen Zeitraum linear angestiegen. Am stärksten wuchs der sozial verordnete Perfektionismus: das Gefühl, dass andere immer höhere Erwartungen an einen stellen.
Für Unternehmen bedeutet das: Die Generation, die jetzt in Führungspositionen wächst, bringt ein erhöhtes Risiko mit, den Kipppunkt zu überschreiten. Nicht weil sie weniger resilient wäre, sondern weil der kulturelle Druck zur Perfektion – verstärkt durch Social Media, permanente Sichtbarkeit und Leistungsvergleiche in Echtzeit – stärker ist als je zuvor. Wer als Unternehmen nachhaltige Spitzenleistung will, muss die Bedingungen schaffen, unter denen Leistungswille gesund bleibt. Das ist nicht nur eine singuläre HR-Maßnahme. Das ist ein strategischer Imperativ.
Fünf Strategien, um auf der richtigen Seite zu bleiben
Es geht nicht darum, den Anspruch zu senken oder sich mit Mittelmaß zufriedenzugeben. Es geht darum, den eigenen Antrieb bewusst zu steuern – damit Leistungswille Motor bleibt und nicht zum Risikofaktor wird. Die folgenden fünf Strategien sind wissenschaftlich fundiert, im Alltag sofort umsetzbar und darauf ausgelegt, Ihre Leistungsfähigkeit zu schützen, nicht zu bremsen.
1. Den Antrieb checken – Begeisterung oder Angst?
Dopamin-getriebene Begeisterung und Cortisol-getriebene Angst fühlen sich beide nach „ich gebe alles“ an – laufen aber über völlig verschiedene neuronale Systeme. Begeisterung aktiviert den präfrontalen Cortex: klares Denken, kreative Lösungen, strategische Weitsicht. Angst aktiviert die Amygdala: Tunnelblick, Rigidität, defensives Verhalten. Nur einer der beiden Zustände führt zu nachhaltiger High Performance.
So geht’s: Bevor Sie zum wiederholten Mal an einer Aufgabe feilen, halten Sie kurz inne. Drei bewusste Atemzüge. Dann fragen Sie sich ehrlich: „Mache ich das gerade besser – oder nur sicherer?“ Wenn die Antwort „sicherer“ lautet, hat die Amygdala das Steuer übernommen. Legen Sie die Aufgabe bewusst beiseite. Kehren Sie erst zurück, wenn Sie den konkreten Mehrwert der Überarbeitung benennen können – nicht das Risiko, das Sie vermeiden wollen.
Reflexion: Führen Sie eine Woche lang ein kurzes Antriebsprotokoll. Notieren Sie bei jeder wichtigen Aufgabe, ob der Antrieb Begeisterung oder Angst ist. Sie werden überrascht sein, wie oft die Angst sich als Ambition tarnt.
2. Bewusst dosieren – Die Kunst der 90 Prozent
Roy Baumeister, einer der meistzitierten Psychologen zur Selbstregulation, zeigte in seiner wegweisenden Studie zur Ego Depletion (Journal of Personality and Social Psychology, 1998): Selbstregulation hängt von einer begrenzten Ressource ab. In einem berühmten Experiment mussten Probanden Radieschen essen, während frisch gebackene Kekse vor ihnen standen. Die Selbstkontrolle, den Keksen zu widerstehen, erschöpfte ihre mentale Energie so stark, dass sie anschließend bei einer Problemlösungsaufgabe deutlich schneller aufgeben als die Kontrollgruppe. Wer permanent 100 % von sich verlangt, verbraucht seine kognitiven Ressourcen schneller – und trifft am Ende des Tages schlechtere Entscheidungen.
Csíkszentmihályis Flow-Forschung bestätigt aus anderer Perspektive: Optimale Leistung entsteht nicht unter maximalem Druck, sondern wenn Herausforderung und Fähigkeit im Gleichgewicht sind – bei etwa 90–95 % Aktivierung. Der australische Sportpsychologe Ben Gucciardi (Curtin University) fand heraus, dass Athleten mit flexiblem Ehrgeiz langfristig bessere und beständigere Ergebnisse liefern als solche, die absolute Fehlerlosigkeit verlangen.
So geht’s: Definieren Sie vor jeder wichtigen Aufgabe den Qualitätsstandard: „Was ist hier exzellent genug?“ Unterscheiden Sie die wenigen Deliverables, die Perfektion erfordern – Vertragstexte, Sicherheitsprotokolle, regulatorische Dokumente –, von der Mehrheit, bei der „sehr gut“ völlig ausreicht. Reservieren Sie Ihre volle kognitive Kapazität für die Momente mit dem höchsten strategischen Hebel.
Übung: Teilen Sie Ihre To-do-Liste in zwei Spalten: „Perfekt“ und „Exzellent genug“. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Perfekt-Spalte höchstens zwei Einträge enthält.
3. Fehler neubewerten – Kognitives Reframing als Führungskompetenz
Angstgetriebene Perfektionisten erleben jeden Fehler als existenzielle Bedrohung: für den Status, die Karriere, den Selbstwert. Neurobiologisch ist diese Reaktion nachvollziehbar – die Amygdala unterscheidet nicht zwischen einem Raubtier und einer kritischen Rückfrage im Board-Meeting. Beides löst dieselbe Stressreaktion aus. Doch genau hier setzt eine der bestärksten Techniken der kognitiven Neurowissenschaft an: die kognitive Neubewertung (Reappraisal).
Neuroimaging-Studien (u. a. Ochsner et al., 2002, Journal of Cognitive Neuroscience) zeigen: Wenn wir eine Situation bewusst umdeuten, erhöht sich die Aktivität im dorsolateralen und ventromedialen präfrontalen Cortex – und die Amygdala-Aktivierung sinkt messbar. Aus einem Bedrohungssignal wird ein Datenpunkt. Aus einer Katastrophe wird eine Lernchance.
So geht’s: Wenn ein Fehler Sie emotional stark beschäftigt, stellen Sie zwei Fragen. Erstens: „Wird das in einem Jahr noch relevant sein?“ In fast allen Fällen lautet die Antwort: nein. Zweitens: „Was genau kann ich daraus lernen?“ Diese doppelte Verschiebung – zeitliche Distanzierung plus Lernperspektive – senkt den Cortisolspiegel und gibt dem präfrontalen Cortex die Kontrolle zurück.
Wochenroutine: Am Freitagabend notieren Sie einen Fehler der Woche und die konkrete Erkenntnis daraus. Das trainiert Ihr Gehirn, Fehler als Fortschritt zu bewerten statt als Versagen. Über Wochen entsteht daraus eine kognitive Gewohnheit, die den Kipppunkt nach oben verschiebt.
4. Den Körper als Frühwarnsystem nutzen
Der Kipppunkt kündigt sich somatisch an – oft lange bevor er bewusst wird. Verspannte Schultern, flacher Atem, ein Engegefühl in der Brust, Magendrücken vor dem Meeting: Das sind Signale des sympathischen Nervensystems, das auf Kampf-oder-Flucht umgeschaltet hat. In „Das Ende der Angst“ beschreibe ich, wie chronische Anspannung über erhöhte Cortisolwerte den Blutdruck steigert, Entzündungsprozesse fördert (die Langzeitstudie von Kivimäki beziffert das kardiovaskuläre Risiko) und langfristig das Herz-Kreislauf-System schädigt. Wer diese frühen Signale erkennt und gegensteuert, unterbricht die Stressspirale, bevor sie sich verselbstständigt.
So geht’s: Etablieren Sie drei feste Body-Check-Ins pro Tag: morgens vor dem ersten Meeting, nach der Mittagspause und vor Feierabend. Schließen Sie für zehn Sekunden die Augen und scannen Sie: Wo bin ich angespannt? Wie flach atme ich? Ist mein Kiefer zusammengepresst?
Übung: Bei Anspannung: Dreimal tief ein- und ausatmen, die Ausatmung bewusst länger als die Einatmung (Verhältnis 1:2). Das aktiviert den Nervus vagus – den zehnten Hirnnerv, der als Hauptnerv des parasympathischen Nervensystems den Herzschlag verlangsamt, die Bronchien entspannt und die Verdauung anregt. Die Stressreaktion wird innerhalb von 30 Sekunden messbar gesenkt. Was simpel klingt, ist neurobiologisch hochwirksam: Sie unterbrechen die automatische Stressreaktion und geben dem präfrontalen Cortex die Führung zurück.
5. Psychologische Sicherheit als Performance-Hebel schaffen
Die Hill/Curran-Daten sind eindeutig: Nicht hohe Standards brennen Teams aus, sondern die Angst vor negativer Bewertung durch andere. Amy Edmondson, Professorin an der Harvard Business School, hat in ihrer Forschung gezeigt, dass psychologische Sicherheit – das Wissen, dass man Risiken eingehen kann, ohne bestraft zu werden – der stärkste Prädiktor für Team-Performance, Innovationsrate und Mitarbeiterbindung ist. Google bestätigte diesen Befund in seinem „Project Aristotle“: Psychologische Sicherheit war der wichtigste Faktor für Teameffektivität – wichtiger als Struktur, Klarheit oder Sinn.
So geht’s für Ihr Team: Starten Sie Ihre nächste Besprechung mit der Frage: „Was ist mir diese Woche nicht gelungen – und was habe ich daraus gelernt?“ Beginnen Sie selbst. Wer als Führungskraft vorlebt, dass Fehler Datenpunkte sind und keine Katastrophen, gestaltet die neuronale Bewertung von Fehlern im gesamten Team neu. Die Amygdala lernt: Fehler hier sind keine Bedrohung.
So geht’s für sich selbst: Beenden Sie Ihren Arbeitstag mit einem kurzen Dreisatz: „Was ist gelungen? Worüber bin ich froh? Was würde ich morgen anders machen?“ Diese Routine lenkt das Belohnungssystem vom Defizit auf den Fortschritt und trainiert den präfrontalen Cortex darauf, Wert im Prozess zu erkennen statt nur in makellosen Ergebnissen.
Reflexion: Fragen Sie sich: In welchen Situationen erlebe ich die stärkste Angst vor Bewertung? Im Board? Bei Kundenterminen? Im eigenen Team? Genau dort liegt Ihr persönlicher Kipppunkt – und genau dort lohnt es sich, die psychologische Sicherheit bewusst zu erhöhen.
Exzellenz und Gesundheit sind kein Widerspruch. Im Gegenteil: Wer den Kipppunkt kennt und auf der richtigen Seite bleibt, performt nicht nur besser – sondern länger, kreativer und mit mehr Durchhaltevermögen. Der Unterschied zwischen Top-Performern, die jahrzehntelang an der Spitze bleiben, und solchen, die nach wenigen Jahren ausbrennen, liegt selten im Talent oder in der Strategie. Er liegt im Umgang mit der eigenen Angst. Und dieser Umgang lässt sich trainieren – wie ein Muskel, der stärker wird, je bewusster man ihn einsetzt.
MENTAL PERFORMANCE PODCASTPerfektionismus im Job
Gesunder Ehrgeiz wird gefährlich, sobald Begeisterung von Angst abgelöst wird und Perfektionismus Gesundheit, Kreativität und Leistungsfähigkeit unter Druck setzt.
Steckbrief
Prof. Dr. Marcus Täuber
Der Neurobiologe Dr. Marcus Täuber zählt zu den gefragtesten Keynote Speakern zu mentaler Gesundheit und Hochleistungspsychologie. Als Europas erster Professor für Biohacking und Longevity sowie Bestsellerautor zeigt er, wie sich das menschliche Gehirn gezielt verändern lässt, um Leistungsfähigkeit, Resilienz und ein langes gesundes Leben zu fördern.
Informieren Sie sich unter: https://ifmes.com
Quellen
Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nature Reviews Neuroscience, 10(6), 410–422.
Baumeister, R. F. et al. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1252–1265.
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Curran, T., & Hill, A. P. (2019). Perfectionism is increasing over time. Psychological Bulletin, 145(4), 410–429.
Edmondson, A. C. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.
Gimson, A. et al. (2018). Support for midlife anxiety diagnosis as an independent risk factor for dementia. BMJ Open, 8(4), e019399.
Hill, A. P., & Curran, T. (2016). Multidimensional perfectionism and burnout: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 20(3), 269–288.
Kivimäki, M. et al. (2012). Job strain as a risk factor for coronary heart disease. The Lancet, 380(9852), 1491–1497.
Lupien, S. J. et al. (2007). The effects of stress and stress hormones on human cognition. Brain and Cognition, 65(3), 209–237.
Madigan, D. J. (2019). A meta-analysis of perfectionism and academic achievement. Educational Psychology Review, 31, 967–989.
Ochsner, K. N. et al. (2002). Rethinking feelings: An fMRI study of the cognitive regulation of emotion. Journal of Cognitive Neuroscience, 14(8), 1215–1229.
Täuber, M. (2025). Das Ende der Angst. Wien: Goldegg Verlag.
Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18(5), 459–482.