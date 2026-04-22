Clemens Doppler: Was Business vom Spitzensport lernen kann

Die Wiener Agentur SPORTS.Selection hat sich darauf spezialisiert, Erfahrungen aus dem Hochleistungssport für Unternehmen und Organisationen nutzbar zu machen. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus mehr als 75 Athlet:innen und Expert:innen bringt sie Perspektiven aus einer Welt ein, in der Fokus, Resilienz, Regeneration und Teamperformance täglich unter realem Druck erprobt werden.

Gerade deshalb ist dieser Zugang für den Businesskontext relevant. Denn mentale Stärke wird heute auch in Unternehmen zu einer Schlüsselkompetenz: in Phasen hoher Belastung, in Veränderungsprozessen, bei Führungsverantwortung oder dann, wenn viele Aufgaben gleichzeitig Aufmerksamkeit verlangen. Was Spitzensportler:innen über Jahre trainieren, kann daher auch Führungskräften, Teams und ambitionierten Mitarbeiter:innen helfen, den eigenen Umgang mit Energie, Druck und Leistung bewusster zu gestalten. Nicht als Selbstoptimierung um jeden Preis, sondern als Weg zu mehr Klarheit, Stabilität und nachhaltiger Leistungsfähigkeit. Das Angebot von SPORTS.Selection reicht dabei von Keynotes und Workshops bis zu Programmen wie der Firmenchallenge Österreich, die Bewegung, Motivation und Teamgeist im Unternehmensalltag stärkt.