Clemens Doppler: Was Business vom Spitzensport lernen kann

Ständiger Leistungsdruck, äußere Einflüsse, die nicht in der eigenen Hand liegen und damit verbundene körperliche und mentale Belastungen: In unserer schnelllebigen Zeit haben wir beruflich oft die gleichen Herausforderungen wie Spitzensportler:innen. Warum sollten wir also nicht versuchen, diese Herausforderungen mit den gleichen Lösungsansätzen zu meistern? Genau diesen Ansatz verfolgt die neue trend.at-Interviewreihe, die in Kooperation mit SPORTS.Seletcion die Erfolgsgeheimnisse heimischer Top-Athlet:innen beleuchtet und Tipps & Tricks liefert, die weiterhelfen können.
Im zweiten Teil unserer Reihe sprechen wir mit Beachvolleyball-Legende Clemens Doppler. Er gehört zu den prägendsten Figuren des österreichischen Sports und weiß, was es heißt, Leistung auf Knopfdruck abzuliefern. Neben seinen zahlreichen Erfolgen ist vor allem sein Vize-Weltmeistertitel bei der Heim-WM in Wien das beste Beispiel dafür. Mit drei Kreuzbandrissen weiß Doppler jedoch auch, was es heißt, schwierige Zeiten zu überstehen und sich aus Krisen zurückzukämpfen. Sein Credo „Consistency beats Intensity“ ist dabei mehr als ein Slogan - es ist eine Handlungsanleitung für alle, die im Job fokussiert bleiben wollen, ohne ihre Ressourcen zu überziehen. Doppler erklärt im Gespräch, warum Erfolg bei der eigenen inneren Einstellung beginnt und weshalb er sein Training wie einen unumstößlichen Business-Termin behandelt.
Wenn Spitzensport auf Businessalltag trifft
Die Wiener Agentur SPORTS.Selection hat sich darauf spezialisiert, Erfahrungen aus dem Hochleistungssport für Unternehmen und Organisationen nutzbar zu machen. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus mehr als 75 Athlet:innen und Expert:innen bringt sie Perspektiven aus einer Welt ein, in der Fokus, Resilienz, Regeneration und Teamperformance täglich unter realem Druck erprobt werden.
Gerade deshalb ist dieser Zugang für den Businesskontext relevant. Denn mentale Stärke wird heute auch in Unternehmen zu einer Schlüsselkompetenz: in Phasen hoher Belastung, in Veränderungsprozessen, bei Führungsverantwortung oder dann, wenn viele Aufgaben gleichzeitig Aufmerksamkeit verlangen. Was Spitzensportler:innen über Jahre trainieren, kann daher auch Führungskräften, Teams und ambitionierten Mitarbeiter:innen helfen, den eigenen Umgang mit Energie, Druck und Leistung bewusster zu gestalten. Nicht als Selbstoptimierung um jeden Preis, sondern als Weg zu mehr Klarheit, Stabilität und nachhaltiger Leistungsfähigkeit. Das Angebot von SPORTS.Selection reicht dabei von Keynotes und Workshops bis zu Programmen wie der Firmenchallenge Österreich, die Bewegung, Motivation und Teamgeist im Unternehmensalltag stärkt.
Im Porträt: Clemens Doppler
Clemens Doppler zählt zu den größten Persönlichkeiten, die der österreichische Beachvolleyball je hervorgebracht hat. Über viele Jahre war er auf internationalem Topniveau im Einsatz und hat erlebt, was es heißt, konstant unter Druck zu performen, Rückschläge zu verarbeiten und den eigenen Fokus immer wieder neu auszurichten. Genau diese Erfahrungen machen ihn heute zu einem spannenden Impulsgeber für Unternehmen, die sich mit Themen wie Selbstführung, Resilienz und nachhaltiger Performance beschäftigen.
Als Speaker und High-Performance-Experte spricht Doppler über mentale Gesundheit, Teamdynamik, Führung und die Frage, wie Menschen und Teams auch in fordernden Phasen leistungsfähig bleiben, ohne ihre Ressourcen zu überziehen. Seine Stärke liegt darin, Prinzipien aus dem Spitzensport verständlich in den Businesskontext zu übertragen. Dabei geht es nicht um Härte oder permanente Höchstleistung, sondern um Klarheit, Konsequenz und Routinen, die im Alltag wirklich tragfähig sind.
Das Interview: „Consistency beats Intensity!“
Erfolg basiert im Sport wie in der Wirtschaft meist auf harten Fakten. Was ist deine persönliche Philosophie, um nicht nur an die Spitze zu kommen, sondern auch dort zu bleiben?
Das lässt sich auf drei Begriffe reduzieren: Haltung, Verhalten, Verhältnisse. Alles beginnt mit der inneren Einstellung. Diese Haltung diktiert mein tägliches Verhalten, also das, was ich in der Praxis tatsächlich tue, nicht das, was ich ankündige. Erst durch dieses konsequente Handeln schaffe ich die Verhältnisse und Ergebnisse, die ich anstrebe. Der häufigste Fehler? Viele wollen an den äußeren Umständen schrauben, statt zuerst die eigene Haltung kritisch zu hinterfragen. Für mich ist das der universelle Schlüssel für alle Lebensbereiche.
Doppler bringt damit einen Gedanken auf den Punkt, der auch für den Berufsalltag zentral ist: Nachhaltige Leistung beginnt selten bei den äußeren Bedingungen allein, sondern bei der eigenen Haltung. Gerade in Unternehmen wird oft zuerst an Prozessen, Tools oder Strukturen angesetzt. So wichtig das ist, so entscheidend bleibt die Frage, mit welcher inneren Einstellung Menschen Verantwortung übernehmen, mit Druck umgehen und ihr Verhalten im Alltag steuern. Mentale Stärke zeigt sich in diesem Sinn nicht in großen Worten, sondern in konsequentem Handeln.
Gesundheit ist das Fundament für Leistung. Wie sieht deine konkrete Strategie aus, um im Alltag körperlich und mental in Bestform zu bleiben?
Ich behandle mein Training wie einen wichtigen Business-Termin. Es steht als fixer Block im Kalender. Statt vager Vorsätze wie „Ich muss mich mehr bewegen“ brauche ich exakte Tage und Zeiten, um Struktur in den Stress zu bringen. Bei der Ernährung helfen mir keine strikten Verbote, sondern Planung: Ich setze auf „Mealprep“ am Sonntag, um unter der Woche den Kopf frei zu haben. Und für die mentale Hygiene halte ich zweimal täglich für drei Minuten inne, um kurz zu reflektieren. Wer sich seiner Stärken und Schwächen bewusst ist, behält unter Druck viel leichter die Kontrolle.
Besonders relevant ist dabei der systemische Zugang. Gesundheit, Fokus und mentale Stabilität werden nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst geplant. Genau das ist auch im Business entscheidend: Wer im Job konstant gefordert ist, braucht Strukturen, die entlasten, Orientierung geben und Energie gezielt steuern. Dopplers Ansatz zeigt, dass gesunde Leistungsfähigkeit oft nicht an fehlendem Wissen scheitert, sondern an mangelnder Verbindlichkeit im Alltag. Fixe Routinen können helfen, auch in stressigen Phasen klarer und belastbarer zu bleiben.
Rund 75 Prozent der Österreicher:innen bewegen sich zu wenig. Wo fangen Personen an, die etwas ändern wollen?
Mein wichtigster Leitsatz lautet: Consistency beats Intensity. Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Die meisten scheitern, weil sie sich anfangs völlig überladen und dann frustriert aufgeben. Die Lösung sind kleine, realistische Zwischenziele. Das fängt bei absoluten Basics an: Die Treppe statt dem Aufzug, eine aktive Pause im Büro. Wer diese kleinen Erfolge bewusst feiert, bleibt langfristig dran.
Gerade darin liegt eine wichtige Botschaft für den Arbeitsalltag. Viele Veränderungen scheitern nicht an fehlender Einsicht, sondern daran, dass sie zu groß gedacht werden. Doppler setzt bewusst auf kleine, konsequente Schritte statt auf kurzfristige Übermotivation. Das gilt für Bewegung genauso wie für Fokus, Selbstführung oder neue Routinen im Job. Wer sich nicht permanent überfordert, sondern auf Regelmäßigkeit setzt, erhöht die Chance, Veränderungen wirklich in den Alltag zu integrieren und langfristig leistungsfähig zu bleiben.
Welchen Ratschlag gibst du der nächsten Generation mit auf den Weg?
Im Beruf ist der Sinn des eigenen Tuns, der „Purpose“, heute oft wichtiger als das bloße Gehalt. Das gilt eins zu eins für unsere Gesundheit. Es macht wenig Sinn, sich nur für einen kurzfristigen „Sommerbody“ zu quälen. Das viel stärkere Ziel ist es, über Jahrzehnte leistungsfähig und gesund zu bleiben. Wenn wir dem, was wir tun, einen tieferen Sinn geben, fällt uns die Umsetzung im Alltag plötzlich viel leichter.
Auch dieser Gedanke ist für den Businessalltag relevanter, als es auf den ersten Blick scheint. Wer nur auf kurzfristige Ziele reagiert, läuft Gefahr, rasch Energie zu verlieren. Wer hingegen einen tieferen Sinn hinter dem eigenen Handeln erkennt, trifft oft klarere Entscheidungen und bleibt konsequenter. Das gilt für Gesundheit ebenso wie für Führung, Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Sinn schafft Orientierung und Orientierung ist gerade in fordernden Zeiten ein wichtiger Faktor für mentale Stabilität und nachhaltige Leistung.
Fazit
Das Gespräch mit Clemens Doppler zeigt, dass nachhaltige Leistungsfähigkeit weder im Sport noch im Business aus Daueranspannung entsteht. Entscheidend ist vielmehr der bewusste Umgang mit Energie, Fokus und Gesundheit. Mentale Stärke heißt dabei nicht, ständig noch härter zu werden, sondern auch unter Druck klar zu bleiben, sich selbst gut zu führen und Routinen zu entwickeln, die im Alltag tatsächlich tragen. Gerade für Führungskräfte, Teams und alle, die in ihrem Beruf langfristig leistungsfähig bleiben wollen, liegt darin ein zentraler Gedanke: Nicht der große Kraftakt macht den Unterschied, sondern die Fähigkeit, Anforderungen gesund, bewusst und konsequent zu begegnen. Spitzensport erzählt damit nicht nur von Erfolg, sondern auch von Resilienz, Klarheit und einem Umgang mit Leistung, der im Berufsalltag zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Die Firmenchallenge Österreich: 50 Tage Bewegung
Wie so ein Zugang im Unternehmensalltag konkret aussehen kann, zeigt die Firmenchallenge Österreich. Von 1. Oktober bis 19. November wird Bewegung dabei österreichweit zum gemeinsamen Projekt. Ziel ist es, Gesundheit, Motivation und Teamzusammenhalt zu stärken und körperliche Aktivität so in den Arbeitsalltag zu integrieren, dass sie realistisch, verbindend und motivierend bleibt.
Teams sammeln gemeinsam Bewegungsminuten und erhalten zusätzlich exklusiven Zugriff auf das Know-how der SPORTS.Selection-Profis. Der Reiz des Formats liegt darin, dass es niederschwellige Aktivierung mit Impulsen aus dem Spitzensport verbindet. Für Unternehmen ist das mehr als ein sympathisches Zusatzprogramm: Bewegung kann nicht nur das individuelle Wohlbefinden fördern, sondern auch Energie, Zusammenarbeit und Motivation im Team positiv beeinflussen. Gerade in Arbeitswelten, die von Sitzen, hoher Taktung und permanenter Erreichbarkeit geprägt sind, können solche Initiativen helfen, einen gesünderen und gleichzeitig leistungsfähigeren Alltag zu gestalten.
Mit dem Rabattcode trend. sparen trend.-Leser:innen 50 % auf die erstmalige Teilnahme ihres Unternehmens am Gesundheitsprogramm. Mehr zur Firmenchallenge: https://www.firmenchallenge-oesterreich.at/