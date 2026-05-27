Das Skalierungs-Paradoxon: Warum wir Führungskräfte systematisch ins Burnout designen

Es ist ein Muster, das sich durch viele Konzernstrukturen zieht, von Stuttgart über Frankfurt bis Wien: In den Organigrammen wachsen die Führungsspannen wie unkrautartig wuchernde Äste. Wo früher sieben Mitarbeitende an eine Führungskraft berichteten, sind es heute oft fünfzehn oder zwanzig. Man nennt das „schlanke Strukturen", „Effizienzsteigerung" oder „Transformation". In Wahrheit ist es häufig ein organisatorisches Burnout-Programm mit Ansage.

Wer heute Mitarbeiterbefragungen mittlerer und großer Unternehmen analysiert, stößt auf ein fast unheimliches Muster. Es gibt sie nämlich noch, die Führungs-Helden: Teams mit Spitzenwerten bei Motivation, Vertrauen und psychologischer Sicherheit. Schaut man genauer hin, zeigt sich jedoch fast immer dasselbe Bild: Diese Teams sind klein. Überschaubar. Führbar.

Dort, wo Führung noch Beziehung ist — und nicht bloß Administration.