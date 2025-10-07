Wer wie der Durchschnitt in Österreich 83 Minuten am Tag in sozialen Netzwerken verbringt, ist den Momfluencern wahrscheinlich schon begegnet. Sie sollen authentisch wirken, wie eine Person, die man kennt und die gute Ratschläge für das eigene Kind gibt. Eine Freundin eben.

So eine Freundin ist auch die in Wien lebende Katharina Groß, der auf Instagram knapp 260.000 Personen folgen. Ihre Beiträge wirken nahbar, irgendwie ungekünstelt. Würde man es nicht besser wissen, würde man denken, hier handelt es sich um keine Influencerin, sondern um eine Frau in ihren 30ern, die viel aus ihrem Leben teilt und sich dabei nicht viel überlegt. Und so soll es wohl auch sein: „Hinter meinem Content steckt kein festes Konzept. Ich teile einfach mein Leben.“

Angefangen vor neun Jahren während ihrer Karenz, kann Groß mittlerweile ihre Familie mit dem Einkommen aus Werbepartnerschaften versorgen. Genaue Zahlen verrät sie allerdings nicht. Gute Momfluencerinnen können aber Beträge im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich für nur wenige Fotos und Videos verlangen. Diese Summen sind allerdings ein klarer Ausreißer nach oben. „Ein kleiner Influencer bekommt für einen Post um die 40 Euro“, weiß Ulrike Phieler, Marketingprofessorin an der WU Wien.

Auch Pranz nimmt das meiste Geld mit Werbedeals ein, die sie beispielsweise mit der Schuhmarke Paul Green oder der Taschenmarke Gianni Chiarini abschließt. Diese Marken passen zum Auftritt der 36-Jährigen, der elegant und schlicht ist, zugleich aber nicht aufgezwungen rüberkommt. Auch ihr Zuhause – gehalten in Beige- und Erdtönen – spiegelt diesen Stil wider: sauber und ordentlich, trotz ihrer vier Kinder, die regelmäßig in ihren Beiträgen – im Instagram-Jargon schlicht Feed genannt – auftauchen. Langfristig möchte sie aber ihre Modemarke And Simple als wichtigstes Standbein etablieren.