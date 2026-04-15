Das Glücksrad im Kopf: Warum Ihre Besten ausbrennen und Ihre Trägsten auch

Er war der Beste im Team. Drei Jahre in Folge über Quota, regelmäßig auf der Bühne beim President’s Club, beliebt bei Kunden und Kollegen. Dann, an einem Montagmorgen im März, lag er im Bett und konnte nicht aufstehen. Sein Körper funktionierte. Aber sein Kopf hatte aufgehört. Kein Antrieb, keine Vorfreude, kein Wille. Nur eine bleierne Leere und der Gedanke: Wozu?

Sein Chef reagierte, wie die meisten reagieren: „Nimm dir ein paar Tage frei.“ Dann: „Wir brauchen dich zurück.“ Dann: „Was kann ich tun?“ Die Antwort war: nichts. Denn das Problem lag nicht im Umfeld. Es lag im Gehirn – in einem Kreislauf, der ins Stocken geraten war.

Zur selben Zeit, in einem anderen Unternehmen, saß eine Projektmanagerin vor ihrem Bildschirm und scrollte seit einer Stunde durch Social Media. Nicht weil sie keine Aufgaben hatte – die hatte sie. Aber keine davon reizte sie. Alles war Routine. Alles war vorhersehbar. Alles war sicher – und tödlich langweilig. Innerlich hatte sie längst gekündigt. Quiet Quitting in seiner reinsten Form. Zwei Menschen, zwei gegensätzliche Symptome – und derselbe neurobiologische Mechanismus.