Jetzt ist es fix: Bawag übernimmt PTBS

Obwohl großer Missmut unter den Investor:innen herrschte, da sich PTSB laut Analysen 18 Prozent unter Wert verkaufte, schaffte es die Bawag nun die notwendigen 75 Prozent Zustimmung der Aktionär:innen nach dem „Scheme of Arrangement" zu erreichen, berichtet die Irish Times. Es stimmten sogar 91,3 Prozent der Aktionär:innen auf der außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) im Dubliner Conrad Hotel dem Deal in Höhe von 1,62 Milliarden Euro zu. Die Zustimmung des irischen Finanzministeriums, dem 57,5 Prozent Aktienanteil an der PTSB gehört, war der Bank schon vor der Hauptversammlung sicher.

Von einem „Deal des Jahrhunderts" für die Bawag sprachen Expert:innen in den letzten Monaten: Die österreichische Bank hatte sich gegen über ein Dutzend Bieter:innen im Kampf um die Übernahme des irischen Geldinstituts PTSB durchgesetzt. Mit einem Angebot von 2,97 Euro je Aktie bzw. rund 1,619 Milliarden Euro in realen Zahlen machte die Bawag den Sack zu.

Dennoch könne der High Court – wie bereits im Mai angekündigt - immer noch entscheiden, dass eine separate Zählung von Minderheitsaktionär:innen erforderlich ist, um den Deal durchzuführen, da die Mehrheitsbeteiligung der Regierung das Gesamtergebnis vorangetrieben hat.

Offizielle Statements der Bawag-Verantwortlichen gab es vorerst nicht.