„Deal des Jahrhunderts“ für die Bawag

Ursprünglich interessierten sich über ein Dutzend Parteien für die Bank, seitdem PTSB sich im Oktober 2025 selbst zum Verkauf gestellt hatte, berichtet die irische Business Post. Nach mehr als fünf Monaten in intensiven Verhandlungen reduzierte sich die Zahl der Bietenden schrittweise auf zwei: die österreichische Bank Bawag und ein Private-Equity-Konsortium mit Centerbridge und Sixth Street. Schließlich setzte sich die Bawag mit einem Angebot von 2,97 Euro je Aktie bzw. rund 1,619 Milliarden Euro in realen Zahlen durch.

Der Vorstand der PTSB leitete das Angebot an das irische Finanzministerium weiter, dem mit 57,5 Prozent der Aktien der Großteil der Bank gehört. Das Finanzministerium stimmte dem Deal zu. Daraufhin verkündeten PTSB und Bawag am Dienstag gemeinsam die vollständige Übernahme der irischen Bank.

Die Investor:innen zeigten sich unzufrieden mit dem Deal. So fiel der Aktienkurs am Dienstag um mehr als 4 Prozent. Kritik gab es auch von Denis McGoldrick, Analyst bei Goodboy: Der vereinbarte Preis zwischen Bawag und PTSB läge 18 Prozent unter dem Wert der irischen Bank. Ebenso bezeichnete der Bankanalyst John Cronin den Deal in der irischen Business Post sogar als „Deal des Jahrhunderts“ für Bawag.