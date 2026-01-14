Neue Vorstände bei heimischen Banken

Zu Jahresbeginn übernahm mit Louis Kahane als CEO wieder ein Familienmitglied die Führung der im Eigentum der Kahanes stehenden Privatbank. Bevor der Sohn von Emil Alexander und Enkel von Karl Kahane 2020 bei Gutmann eintrat, war er bei verschiedenen Investmentbanken in New York und in der Schweiz tätig. Den Generationenwechsel bei Gutmann hat schon Marcel Landesmann eingeleitet, als er 2022 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt wurde. Beide Familien sind eng miteinander verbunden. Landesmann bleibt als Partner für das Unternehmen tätig.

Die Gutmänner holten sich einen weiteren Private-Banking-Profi in die Führungsetage. Meinhard Platzer, der bei der LGT Österreich Wolfgang Eisl als CEO weicht, zog bei der mehr als 100 Jahre alten Privatbank in den Vorstand ein. Eisl kam bereits 2021 im Zuge der Akquisition des Wealth-Management-Geschäfts der UBS Europe zur LGT.

Auch bei der Kathrein Privatbank kam es an der Spitze zu größeren Veränderungen. Wilhelm Celeda, der seit 2019 die zur RBI gehörende Bank geleitet hat, warf das Handtuch. Celeda folgte sein Kollege aus Raiffeisen-Centrobank-Zeiten Stefan Neubauer, der in seiner Jugend mit einer Karriere als Tennis-Profi geliebäugelt hat. Aber auch der in den USA geborene Langzeit-CFO Harald P. Holzer zog sich aus dem Kathrein-Vorstand zurück. Ihm folgte Eleonore Leder.

Bei der Erste Bank Group wird mit Ingo Bleier ein Vorstand überraschend seine Topposition verlassen. Er wird seinen bis Ende Juni 2026 laufenden Vertrag nicht verlängern Der Abgang des Firmenkunden- und Kapitalmarktvorstands kommt zur Unzeit. Denn mit der Integration der Polska Santander kommen 2026 große Aufgaben auf die Erste Group zu.

Nach Unstimmigkeiten mit dem Aufsichtsrat kommt es in der Hypo Tirol zu Veränderungen im Vorstand. Die aus Kitzbühel stammende Claudia Höller wird neue Vorstandssprecherin. Sie war zuletzt im Vorstand der BKS und bringt 30 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft mit.

Harmonisch hingegen ging ein Wechsel an der Spitze der Zurich Versicherung vonstatten. René Unger, der bereits seit 2024 im Vorstand der Zurich ist, wurde zum CEO bestellt. Der bisherige Vorstandssprecher Luciano Cirinà wird neuer CEO International innerhalb von Commercial Insurance im Zurich Konzern.