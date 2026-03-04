Raiffeisen-Managerin wird Vorständin der BayernLB

Die BayernLB ist für die Nachbesetzung ihres Risiko-Vorstandressorts in Österreich fündig geworden. Die Risikovorständin der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Claudia Süssenbacher, übernehme den Posten in München voraussichtlich zum 1. Oktober, teilte die Bayerische Landesbank am Mittwoch mit.

Die bisherige BayernLB-Risikochefin Sigrid Kozmiensky, die dem Aufsichtsrat der Deutschen Börse angehört, hatte das Münchner Institut Anfang Oktober vergangenen Jahres nach nur 15 Monaten verlassen. Seitdem führt der bisherige Immobilienvorstand Gero Bergmann vorübergehend das Risiko-Vorstandressort der BayernLB.

Süssenbacher ist seit 2023 Geschäftsleiterin der Holding und Vorstandsdirektorin Risikomanagement der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. Die promovierte Juristin begann ihre Karriere 2001 bei der Creditanstalt - später UniCredit Bank Austria - und wechselte 2010 zur Erste Bank der österreichischen Sparkassen, wo sie in verschiedenen Führungspositionen arbeitete.

Süssenbacher zählt laut trend-Ranking zu den 100 mächtigsten Business-Frauen des Landes. Sie ist als erste Frau und Mutter von zwei Kindern in den Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien aufgestiegen. „Ich will auch vorleben, dass man sich nicht zwischen Karriere und Kind entscheiden muss", so die Bankerin 2023 gegenüber trend.

Am Mittwoch wurde Süssenbacher vom Aufsichtsrat der BayernLB in deren Vorstand bestellt. Die Landesbank legt am Donnerstag ihre Jahresbilanz vor.