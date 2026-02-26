Banken bringen Bankensteuer wieder aufs Tapet

Die Bankensparte der WKO will künftig ihre Stimmer stärker erheben. Das betonen der Bankenobmann Michael Höllerer (RLB NÖ-Wien) und die neue Geschäftsführerin der Sparte Eva Landrichtinger in einem Pressegespräch. Vor allem der digitale Euro, die Regulierungsdichte und die letztes Jahr erhöhte Bankensteuer sollen verstärkt adressiert werden. „Wir werden im Rahmen der Verhandlungen zu den Doppelbudgets ganz klar unsere Stimme zur Bankensteuer erheben“, verspricht Höllerer, der aber weiß: „Das wird sicher ein intensiver Diskussionsprozess.“ Die Regierung hat die Bankensteuer aufgrund der Budgetsituation für zwei Jahre erhöht mit der Zusage, diese nach zwei Jahren evaluieren zu wollen. 2026 soll sich die Bankensteuer insgesamt mit 500 Millionen Euro zu Buche schlagen.