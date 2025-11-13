FMA-Vorstände: „Die FMA hat bei Signa viel Schaden abgewendet"

Mariana Kühnel :

Die KIM-Verordnung war eine Reaktion auf niedrigzins- und kreditgetriebene starke Preisanstiege. Dann gingen die Zinsen hoch, die Konjunktur runter, und die Kreditvergabe brach ein. Jetzt ist die Verordnung ausgelaufen, und wir sehen eine nachhaltige Kreditvergabe bei über 90 Prozent und zugleich Kreditwachstum. Das freut uns auch im Sinne der Finanzmarktstabilität. ETTL: Hypothekarkredite für Private sind regulatorisch sehr stark gefördert. Sie müssen kaum mit Eigenmitteln unterlegt werden. Bei Ausfällen wäre also kaum Geld da. Deshalb legen wir da so großen Wert auf die Vergabekriterien. Bei Gewerbeimmobilien muss man unterscheiden: Bei gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften gibt es kaum Ausfälle. Probleme gibt es hauptsächlich bei der Projektfinanzierung. Das haben wir auch sehr frühzeitig angesprochen. 2019 wurde bereits gewarnt, dass hier ein Thema auf uns zukommt. 2021 wurde bekannt, dass wir bei einem großen Immobilienentwickler (Anm. die Signa-Gruppe) sehr ­genau hinschauen.