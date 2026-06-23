Trotz Trump: Warum österreichische Unternehmen auf die USA setzen

Fast eineinhalb Jahre seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit haben nicht einmal seine „Zollwut“, seine brutale Anti-Immigrations-Politik und der sichtlich ohne Konzept vom Zaun gebrochene Irankrieg es geschafft, die Unternehmen zu vertreiben. Zwar sind Österreichs Exporte in den zweitwichtigsten Auslandsmarkt nach Deutschland 2025 um mehr als 20 Prozent zurückgegangen. Der kumulierte Bestand österreichischer Direktinvestitionen (FDI, Foreign Direct Investment) in den USA, rechnet man Währungseffekte heraus, bleibt aber stabil: Wer schon hier ist, legt manchmal sogar ein Investitionsschäuferl nach, so wie die beiden Getränkeriesen Red Bull und Rauch in North Carolina. Soeben hat auch das steirische Kosmetikunternehmen Ringana angekündigt, 85 Millionen Dollar in den USA investieren zu wollen.

Insgesamt hat die Politik der Trump-Strategen dazu geführt, dass das weltweite FDI in den USA leicht auf insgesamt 311 Milliarden Euro gestiegen ist. Damit liegt der Bestand noch immer unter dem Niveau der Obama-Jahre, aber besser als erwartet.

Trotz europäischer Appelle an die Außenwirtschaft, auf Alternativen wie Lateinamerika, China oder Indien auszuweichen, „weiß jeder kalkulierende Unternehmer, dass es ohne die USA als Markt nicht geht“, sagt Peter Hasslacher, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in New York. Er registriert zwar Verunsicherung und vereinzelt Verschiebungen von Investitionen, jedoch auch enorme Resilienz. Die oft befürchtete harte Landung der US-Wirtschaft ist bisher ausgeblieben, im April wurden in den Staaten sogar 115.000 neue Jobs geschaffen, der zweite Monat mit starken Zuwächsen.

US-Haudegen kennen diese Robustheit bereits. Egal, ob Maschinen- oder Anlagenbauer, Autozulieferer oder Kranhersteller – wer schon seit Jahrzehnten im Land ist, lässt sich nicht so schnell erschüttern.

Dieser Funke scheint auch auf die neuere Generation übergesprungen zu sein. Für Wearedevelopers-Chef Ahmetović ist sonnenklar: „Die USA sind der wichtigste Markt weltweit, unabhängig davon, wer gerade Präsident ist.“ Es sei ihm „egal, wie das Land politisch aufgestellt ist“, sagt auch der Tiroler Alexander Lena, der mit seiner Drone Champions League, einer Art Formel-eins-Rennserie für Drohnen, eben in die Staaten expandiert ist. Frustrierter Nachsatz: „Wir haben es in Europa lange genug probiert, zu wachsen.“

Natürlich sei Trump in Gesprächen vor Ort ein Thema, aber nicht so obsessiv wie in Europa, eher als Nebenschauplatz, heißt es. Und Unruhe könne ja auch produktiv sein, postuliert Ahmetović: „Tech-Märkte brauchen keine Ruhe, sondern Kapital, Talent und Risikobereitschaft.“