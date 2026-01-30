Ex-Direktor Kevin Warsh für Fed-Chefposten nominiert

Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Freitag mit. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Trump hat ihn immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55-jährige Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten nach Zinssenkungen gestellt.

Es könne jemand sein, der „schon vor ein paar Jahren“ bei der Fed gearbeitet haben könnte, hatte Trump schon zuvor angedeutet. Und für den zuletzt an der Eliteuniversität Stanford tätigen Warsh wird es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte geben. Er saß bereits von 2006 bis 2011 im Direktorium der US-Notenbank. Der Senat muss der Personalie allerdings zustimmen.

Trump liefert sich eine Art Privatfehde mit dem von ihm als unfähig kritisierten Noch-Notenbankchef Powell. Traditionell gilt die Unabhängigkeit der Zentralbank von politischem Druck als entscheidend für ihre Aufgabe im Kampf gegen die Inflation. Powell ist ins Visier der US-Justiz geraten und hat die Ermittlungen als Vorwand bezeichnet, ihn zinspolitisch unter Druck zu setzen.