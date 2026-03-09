Neue US-Zölle bremsen Österreichs Wirtschaft

Vor allem vorleistungsintensive und international eng verflochtene Industrien sind in Österreich laut der Studie betroffen. Mit minus 0,58 Prozent sind die größten Rückgänge im Bergbau und der Rohstoffgewinnung zu erwarten. Aber auch bei der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (-0,51 Prozent), der Metallerzeugung und -bearbeitung (-0,30 Prozent) sowie der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (-0,21 Prozent). In der Textilindustrie und bei nicht-metallischen Mineralerzeugnissen könnte es zu einem Rückgang um 0,21 bzw. 0,20 Prozent kommen. Moderat betroffen sein werden den Angaben zufolge die sonstigen Warenherstellungen sowie der Transportsektor mit einem Rückgang um je 0,14 Prozent. Der Maschinenbau sollte mit einem Minus von 0,01 Prozent hingegen glimpflich davonkommen.

Länder mit einer starken industriellen Basis könnten spürbare Einbußen verzeichnen. Für Deutschland und Italien rechnen die Ökonomen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,13 Prozent, für Frankreich mit 0,14 Prozent. Vor allem Deutschland und Italien sind für Österreichs Zulieferer wichtige Exportmärkte. „Gerade in stark verflochtenen Industrien wirken sich selbst kleine Nachfragerückgänge in großen EU-Ländern überproportional auf österreichische Zulieferer aus“, sagte der stellvertretender ASCII-Direktor Klaus Friesenbichler.

Die Ökonomen von Wifo und ASCII empfehlen, auf mehrere Exportmärkte zu setzen. Besonders betroffene Industriesegmente müssten unterstützt werden, etwa durch Innovationsförderung, Investitionen in technologische Modernisierung und eine strategische Standortpolitik. Im Binnenmarkt ist laut den Ökonomen eine koordinierte europäische Industrie- und Handelspolitik notwendig.