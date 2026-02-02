Trump setzt auf „Deal“ mit Kuba

US-Präsident Donald Trump zeigte sich zuversichtlich, dass eine Vereinbarung zwischen den USA und Kuba zustande kommen wird: „Ich glaube, wir werden einen Deal mit Kuba abschließen.“ Welche Themen darin geregelt werden sollen, erläuterte Trump nicht. Das Außenministerium in Kuba erklärte, Kuba sei zu einem „respektvollen und gegenseitigen Dialog“ mit den USA bereit.

Nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro zu Jahresbeginn bei einem US-Militäreinsatz hatte Trump deutlich gemacht, dass er auch andere Länder im Visier hat - darunter Kuba. Ein militärisches Eingreifen sei dort aber nicht nötig, denn ohne das Öl aus Venezuela werde die kommunistische Herrschaft in Havanna ohnehin zusammenbrechen, sagte Trump damals.

Am Sonntag teilte der US-Präsident dann mit, dass seine Regierung derzeit mit den „höchsten Vertretern“ in Havanna über ein Abkommen spreche. „Wir werden sehen, was passiert“, fügte er hinzu. Trump verfolgt derzeit auch einen Annäherungskurs gegenüber Venezuela, obwohl die dortige Regierung weiterhin von Vertrauten Maduros kontrolliert wird.

Das kubanische Außenministerium bestätigte Verhandlungen mit den USA nicht. Es beteuerte jedoch, dass Kuba keine „Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten“ darstelle. Es gebe „keine ausländischen Militär- oder Geheimdienststützpunkte“ auf der Insel, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.