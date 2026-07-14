Fettes Eigentor für Trump

Nach Angaben der Haushaltsbehörde des US-Kongresses wurden allein im Mai und Juni rund 70 Mrd. Dollar erstattet, nachdem das Oberste Gericht Mitte Februar Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes für rechtswidrig erklärt hatte. Der Supreme Court befand, dass US-Präsident Trump seine Befugnisse überschritten hatte, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte.

Laut Gerichtsunterlagen haben insgesamt mehr als 330.000 Importeure Zölle auf rund 53 Millionen Warensendungen gezahlt, die Namen der Unternehmen werden nicht öffentlich gemacht. Mehr als 56.000 haben sich für die Rückzahlungen offenbar bereits registiert, die über ein eigenes Portal abgewickelt werden.

Zugleich steigerte die US-Regierung im laufenden Fiskaljahr ihre Zolleinnahmen deutlich. In den ersten neun Monaten (Oktober bis Juni) nahm sie mit rund 163 Mrd. Dollar netto 55 Mrd. mehr an Zöllen ein als noch im Vorjahreszeitraum, das ist ein Plus von 51 Prozent.