Das steirische Life-Science-Unternehmen Ringana investiert 85 Millionen US-Dollar in den Aufbau seines ersten US-Standorts in Roanoke im Bundesstaat Virginia, geht aus einer Pressemitteilung der Virginia Economic Development Partnership (VEDP) hervor. In den kommenden fünf Jahren sollen dort ein nordamerikanischer Hauptsitz, Produktionsanlagen sowie ein Vertriebszentrum entstehen. Der neue Standort soll künftig den nordamerikanischen Markt beliefern und 435 neue Arbeitsplätze schaffen.

Österreich bleibe jedoch nach wie vor die zentrale Drehscheibe des Naturkosmetik- und Nahrungsergänzungsmittelherstellers, betont Ringana in einer eigenen Aussendung. So sollen Forschung, Produktentwicklung und zentrale Produktionsprozesse weiterhin in der Steiermark vorangetrieben werden.

Wie Virginias Gouverneurin Abigail Spanberger bekannt gab, wird das Projekt durch einen Zuschuss in Höhe von fünf Millionen US-Dollar aus dem Commonwealth's Opportunity Fund unterstützt. Spanberger hatte die Unternehmensleitung bereits im Februar zu Gesprächen über eine Ansiedlung in Virginia eingeladen. „Ringanas Entscheidung, seinen ersten US-Standort in Virginia zu errichten, unterstreicht den Ruf Virginias als attraktiven Standort für internationale Investitionen“, erklärte die Gouverneurin.

Für Ringana ist der Schritt Teil einer langfristigen Expansionsstrategie: „Nach dem überaus erfolgreichen Start unserer Marke auf dem europäischen Markt und unseren großen Erfolgen in Mexiko, Kolumbien und Peru freuen wir uns sehr, Ringana nun auch in den USA einzuführen“, so Andreas Wilfinger, CEO von Ringana, in einer Pressemitteilung.

Als Gründe für die Standortwahl nennt Ringana die strategische Lage an der US-Ostküste, die Nähe zu wichtigen Absatzmärkten sowie die Verfügbarkeit einer bestehenden Anlage, die an die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden könne. Der Standort in Roanoke soll nach den gleichen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards betrieben werden wie die österreichischen Standorte.