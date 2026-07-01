Baywa will Ökostromgeschäft verkaufen

Die hoch verschuldete Baywa will ihr derzeit größtes Problem in Kürze loswerden: Die einst als Wachstumshoffnung gestartete, aber ebenfalls in den roten Zahlen steckende Ökostromtochter Baywa r.e. soll in Kürze verkauft werden. Die Details zur künftigen Eigentümerstruktur sollen „in wenigen Wochen“ kommuniziert werden, wie es in einer Mail des Baywa r.e.-Vorstandschefs Hans-Joachim Ziems an die Führungskräfte der Gesellschaft heißt.

Bisher ist die r.e. ein Gemeinschaftsunternehmen der Mutter Baywa AG und des Schweizer Investors EIP. „Damit setzen wir unsere Transformation noch zügiger fort, und zwar in Eigenregie“, schreibt Ziems.