Russisches Gericht hebt Verkaufsverbot an Raiffeisen Russland auf

Im Zusammenhang mit dem offenen Rechtsstreit verhängte ein russisches Gericht zudem ein Verkaufsverbot über die russische Raiffeisen-Tochter. Mittlerweile wurde die Bank in Russland jedoch zur Zahlung des Schadenersatzes verurteilt, die Summe wurde beglichen. Dementsprechend bestehe nun auch kein Grund mehr für das Verkaufsverbot, hieß es von der RBI gegenüber der APA. Im Juni war ein Antrag der RBI auf Aufhebung der Blockade noch abgelehnt worden.

Die russische Raiffeisenbank war von Rasperia nur deshalb geklagt worden, weil sie in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Strabag-Aktionär Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien steht. Letztere ist Eigentümerin der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, die ihrerseits 25 Prozent am Mutterkonzern der Raiffeisenbank Russland, RBI, hält. Da unter den Beklagten letztlich nur die RBI-Tochterbank in Russland über Vermögen verfügt, waren russische Gerichtsentscheidungen in dieser Angelegenheit nur für die Bank von wirtschaftlicher Relevanz.

Die Gerichtsentscheidung bedeutet nun aber nicht automatisch grünes Licht für einen möglichen Verkauf der Tochterbank. Dafür benötigt die RBI zahlreiche weitere Genehmigungen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs prüft die Bank einen Rückzug aus dem Land. Die RBI ist die größte westliche Bank in Russland.