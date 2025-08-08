Die BayWa rutschte nach einer allzu ehrgeizigen globalen Expansion, Zinsanstieg und Schwierigkeiten im Erneuerbare-Energie-Geschäft mit 1,6 Milliarden Euro tief ins Minus, zeigen jüngst verspätet veröffentlichte Zahlen zum Jahr 2024. Und während Deutschland über den Ex-BayWa-Chef Klaus Josef Lutz diskutiert, rückt hierzulande plötzlich Reinhard Wolf ins Scheinwerferlicht, der Ex-Chef der Lagerhausgesellschaft RWA. Als Österreichs Vertreter im Rahmen einer langjährigen Überkreuzbeteiligung zwischen BayWa und RWA-Eigentümer Raiffeisen war er nämlich seit 2013 auch Mitglied des BayWa-Vorstands.

Im Umfeld Raiffeisens ist nun informell zu vernehmen, dass man sich nicht nur über Lutz wundere. Auch Wolf, so heißt es anders als in bisherigen Erzählungen, sei an der Entwicklung nicht ganz unbeteiligt. Seiner Bereitschaft, auch nach der Pensionierung im Juli in Beraterfunktion bei der BayWa tätig zu sein, wird eine Absage erteilt. Man erwarte sich einen klaren Schlussstrich unter diese Ära. Wolf, in der BayWa früher für Österreich zuständig, wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Sein Umfeld beschreibt seine darüber hinausgehende Rolle im BayWa-Vorstand als formale Position mit wenig Gestaltungsspielraum neben der sonst deutschen Kollegenschaft.