Nach BayWa-Troubles: Raiffeisen Kärnten übernimmt Lagerhaus

Die Raiffeisen Landesbank Kärnten und 16 Kärntner Lagerhäuser übernehmen die Mehrheit der Anteile an der Unser Lagerhaus Warenhandelsgesellschaft. Konkret werden die Anteile des bisherigen Mehrheitseigentümers BayWa Austria Holding GmbH übernommen, die bisher rund 51,1 Prozent hielt, teilte die Bank am Montag in einer Aussendung mit. Die Übernahme folgt nach der Beinahepleite des bayerischen Agrargroßhändlers BayWa, von dem Raiffeisen zweitgrößter Mitaktionär ist. Die Details zur Aufarbeitung der BayWa-Krise lesen Sie hier.

Die Verträge zur Übernahme wurden bereits unterzeichnet, die Transaktion steht aber noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden sowie Investitionskontrollbehörden. Sie soll aber bis Ende 2025 vollzogen werden. Künftig werden 60,3 Prozent der Anteile von der Raiffeisen Landesbank Kärnten gehalten, 36,7 Prozent halten die Kärntner Lagerhäuser und rund drei Prozent werden im Wesentlichen von Eigentümern aus dem Tiroler Raiffeisensektor gehalten.

(trend/APA)