Generationenwechsel bei der Kathrein Privatbank

Dass Wilhelm Celeda seinen Vertrag als CEO der Kathrein Privatbank 2026 nicht verlängern will, kam einigermaßen überraschend. Der 61-Jährige wurde 2019 Vorstandssprecher der Privatbank, die damals als Übernahmeobjekt gehandelt wurde. Celeda hat ihre Position in den vergangenen sechs Jahren am Markt gefestigt und ausgebaut. Die Bilanzsumme der Kathrein Privatbank lag 2023 bei 1,5 Milliarden Euro. Die Raiffeisenbank International (RBI) als Eigentümer der Privatbank hat die Situation nun zu einem Generationenwechsel genutzt. Stefan Neubauer, 44, wird die Bank im kommenden Jahr als neuer CEO leiten. Neubauer kam ebenfalls 2019, genauso wie Celeda, von der Raiffeisen Centrobank in die RBI-Tochter.