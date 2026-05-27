Raiffeisen schreibt BayWa komplett ab

Weiter schlechte Nachrichten von Raiffeisen Österreich in Bezug auf ihre Beteiligung am deutschen Agrarkonzern BayWa: Zum einen geht aus der jüngst veröffentlichten Bilanz des Beteiligungsvehikels Raiffeisen Agrar Invest AG (für die Hauptaktionäre Leipnik Lundenburger Invest und RWA eGen mit zusammen 30,56 Prozent Anteil an der BayWa) hervor, dass das Engagement im Jahr 2024/25 ein Bilanzminus von 236 Millionen Euro verursacht hat, nach minus 176 Millionen Euro im Bilanzjahr zuvor.

Zudem bestätigt die Raiffeisen Holding auf trend-Anfrage, dass mittlerweile die Buchwerte aller Anteile an der BayWa in der übergeordneten Raiffeisen Holding vollständig wertberichtigt wurden: „Selbst im Falle einer Insolvenz der BayWa kann es daher zu keiner weiteren negativen Auswirkung mehr kommen.“

Der deutsche Agrarhandelsriese hatte sich mit einer stark fremdkapitalfinanzierten Expansion (auch in Erneuerbare Energieprojekte) in den Vorjahren schwer überhoben, Raiffeisen Österreich musste (wie auch deutsche Raiffeisengenossenschaften als zweiter große BayWa-Aktionär) einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag nachschießen, teils über Kapitalerhöhungen, teils über den Rückkauf der Aktienanteile, die die BayWa in einer Art Überkreuzbeteiigung seit 2011 an der österreichischen Lagerhausgesellschaft RWA hielt.