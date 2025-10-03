Österreich für die Freigabe von Sanktionsvermögen für RBI

Das Außenministerium in Wien verteidigte den Vorstoß. Österreich setze sich in Brüssel für die Belange österreichischer Unternehmen ein und auch dafür, dass "der russische Aggressor nicht doppelt bereichert wird", teilte das Ministerium auf Anfrage von Reuters mit. "Genau das würde aber über die Person Deripaska passieren." Die Diskussionen dazu liefen noch. Raiffeisen wollte sich nicht äußern, von der EU-Kommission lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Hintergrund ist ein Urteil eines russischen Gerichts. Dieses hatte Raiffeisen nach einer Klage von Deripaskas früherer Firma Rasperia zu einer Strafzahlung von 2 Mrd. Euro verurteilt. Gleichzeitig stellte das Gericht in Aussicht, dass Raiffeisen die Strabag-Anteile übernehmen könne. Dies war der Bank jedoch bisher nicht möglich, da die Aktien unter EU-Sanktionen eingefroren sind. Deripaska war 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt worden, weil ihm die Unterstützung der russischen Rüstungsindustrie nach dem Einmarsch in der Ukraine vorgeworfen wird.