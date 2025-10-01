RBI-Rückzug aus Russland misslingt

Die erfolglosen Verkaufsbemühungen würden die Schlüsselrolle der österreichischen Bank für den russischen Zahlungsverkehr in den Westen unterstreichen, so die Insider. Die russische RBI-Tochter ist die größte westliche Bank des Landes. Sie unterliegt nicht den weitreichenden US-Sanktionen im Zuge des Ukraine-Krieges, die heimische Konkurrenten vom internationalen Zahlungsverkehr weitgehend abgeschnitten haben. Moskau wolle die Bank daher als einen zentralen Kanal für Geldtransfers erhalten, sagte ein dritter Insider. Bei einem Verkauf bestehe die Sorge, dass ein russischer Käufer die Aufmerksamkeit der USA auf sich ziehen und sanktioniert werden könnte. Ein solches Risiko wollten die russischen Behörden nicht eingehen, hieß es weiter.

Es ist nicht der erste Rückschlag für die RBI. Bankchef Johann Strobl hatte bei der Hauptversammlung im Frühjahr eingeräumt, dass die Bank bereits zweimal mit Verkaufsplänen bei den russischen Behörden gescheitert sei. Auch eine persönliche Reise des Managers nach Moskau sei ohne Erfolg geblieben, sagte einer der Insider.

Im Sommer 2024 hatte Strobl einen Verkauf von 60 Prozent als wahrscheinlichste Option bezeichnet, bei dem die RBI einen Minderheitsanteil von 40 Prozent behalten hätte. Doch auch dieser Plan für einen Teilausstieg scheiterte. Auch andere westliche Institute kommen bei ihren Rückzugsplänen kaum voran. Die niederländische Bank ING teilte am Freitag mit, dass sich der Abschluss des angekündigten Verkaufs ihrer Russland-Tochter verzögere. "Da der Käufer jedoch nicht alle erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, gibt es derzeit keine realistische Aussicht auf einen Abschluss im dritten Quartal", erklärte das Institut.