Michael Höllerer wird neuer RBI-Chef

Höllerer startete seine Karriere in der Finanzmarktaufsicht (FMA) und wechselte 2006 in die Raiffeisen Zentralbank. Mit einer Unterbrechung von 2008 bis 2012 im Kabinett von Finanzminister und Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP) blieb er in der Raiffeisen-Welt. So war er im Laufe seiner Karriere unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der RZB, von 2020 bis 2022 RBI-Finanzvorstand, viele Jahre auch Generalbevollmächtigter der RBI. Insgesamt verfüge Höllerer über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen, heißt es in der Aussendung der Bank.

Höllerer will nun die starke Position der RBI am osteuropäischen Markt „nutzen, um Innovationen im Sinne unserer Kundinnen und Kunden voranzutreiben, und Mehrwert zu schaffen“.

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung außerdem beschlossen, das Mandat von Andreas Gschwenter als CIO ab dem 1. Juli 2026 um drei Jahre zu verlängern.