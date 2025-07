ÖFB-Präsident Pröll: „Wir werden Teil des Sparpakets sein“

Josef Pröll :

Ja, man könnte sagen, ich bin durch das System des Fleischwolfföderalismus gedreht worden. Das war in der Politik so, in einer sehr föderalen Partei. Das war in der Landesjägermeisterschaft so, wo es nur neun Landesgesetze gibt und sonst erst einmal alles auf Bundesebene zu koordinieren ist. Und das ist jetzt natürlich auch beim ÖFB so. Überall geht es da um People’s Management. Mit Leuten reden, nicht überfordern, sich nicht in der zentralen Aufgabe überschätzen und wissen, wo man herkommt. Auch Raiffeisen ist genossenschaftlich, getragen von zwei Millionen Mitgliedern und sehr föderalen Strukturen. Es gibt wahrscheinlich wenige, die so vielfältige föderale Erfahrung haben, mit allen Vor- und Nachteilen.