Ein Wiener Start-up als Alternative zu ChatGPT & Co.

Mit Eustella bringt ein Start-up aus Wien einen KI-Assistenten auf den Markt, der auch agentische Funktionen erlaubt. Eustella kann im Prinzip das, was Nutzer:innen von ChatGPT & Co. kennen. Die KI beantwortet Fragen, recherchiert, textet, generiert Bilder und baut Präsentationen und ermöglicht auch den Bau von Agenten, die auf Basis der Nutzervorlieben in gewissem Umfang autonom agieren können.

Das Ende letzten Jahres weltweit Aufsehen erregende Projekt von Peter Steinberger (mittlerweile bei Open AI) hat die Eustella-Erfinder „stark inspiriert“, wie Eustella-CEO Matteo Rosoli sagt. Mit Eustella verbinden die Macher das Versprechen, vor allem europäische Technologien zu verwenden und die gegebenen Datenschutz- und Sicherheitsstandards zu berücksichtigen. „Wir warten nicht darauf, dass Europa digital unabhängig wird. Eustella macht es heute möglich“, sagt Rosoli.

Der Wunsch nach digitaler Souveränität und europäischen Technologiealternativen ist mittlerweile nicht nur in vielen Vorstandsetagen angekommen, das Thema interessiert offenbar auch die Verbraucher:innen. In der geschlossenen Betaphase haben sich in den letzten Monaten 5.000 Nutzer:innen für Eustella angemeldet. „Das Interesse war nicht nur in Österreich und dem deutschsprachigen Raum groß. Wir hatten auch Anmeldungen aus Malta, Portugal oder Großbritannien. Sogar aus Moldau erreichte uns eine Anfrage“, sagt Rosoli dem trend.