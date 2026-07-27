Wo man KI-Finanzberatern misstrauen sollte

Immer mehr Privatanleger nutzen künstliche Intelligenz (KI) für ihre Trades. Knapp drei Jahre nach dem Start des Chatbot-Hypes kann jeder Aktien auswählen, beobachten und Analysen erhalten, die früher nur Großbanken oder institutionellen Investoren zur Verfügung standen. Nun steigt auch der KI-Pionier Open AI in das Geschäft mit KI-gestützter Finanzberatung für Kleinanleger ein. Bei ChatGPT Pro können Abonnenten, zunächst nur in den USA, ihre Bankkonten mit KI verbinden, Ausgaben tracken und Investmentportfolios erstellen.

Eine Umfrage des Brokers Etoro unter 11.000 Privatanlegern weltweit ergab, dass etwa die Hälfte der Befragten bereit wäre, KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini von Google für die Aktienauswahl zu nutzen. Rund 13 Prozent tun dies demnach auch bereits. In Großbritannien gaben in einer Umfrage des Onlinebrokers Finder sogar 40 Prozent an, Chatbots und KI für die persönliche Finanzberatung genutzt zu haben. Und so stellt ihnen die Etoro mit dem Anlageassistenten Tori seit vergangenem Jahr auch gleich selbst ein KI-Tool für ihre Anlageentscheidungen zur Verfügung.

Ein vom britischen Onlineportal Finder im März 2023 gestartetes Experiment lässt die Leistungsfähigkeit der Technologie tatsächlich beeindruckend wirken. Das Unternehmen bat ChatGPT, ein Portfolio aus 38 Aktien zusammenzustellen, basierend auf Kriterien wie niedriger Verschuldung und nachhaltigem Wachstum. Dieses Portfolio, das sowohl den KI-Vorreiter Nvidia als auch Konsumgüter-Riesen wie Procter & Gamble enthält, hat bis dato fast 55 Prozent zugelegt. Damit übertrifft es zumindest die durchschnittliche Rendite der zehn meistgekauften Fonds in Großbritannien um fast 19 Prozentpunkte.

Markus Auer, Portfolio Manager bei der Erste Asset Management, meint jedoch: „Es gibt immer wieder Headlines, in denen kolportiert wird, ein Portfolio, das alleine durch den Output von künstlicher Intelligenz gesteuert wird, habe eine gewisse Benchmark geschlagen. Das mag für den oft sehr kurzen Betrachtungszeitraum zwar stimmen, wir haben uns aber diese Portfolios – wenn öffentlich – nach längerer Zeit angeschaut und mussten dabei feststellen, dass die Outperformance in allen Fällen von kurzer Dauer war. Oft wurden sehr negative Renditen erzielt.“

Die Performance-Ergebnisse von KI-gesteuerten Investmentfonds bestätigen Auers Analyse: Seit 2024 beobachtet die deutsche Stiftung Warentest Fonds, die von KI gemanagt werden. Von ursprünglich 32 sind elf bereits wieder verschwunden. Und die vier globalen ­Aktienfonds „Acatis AI Global Equities“, „Pictet Quest AI-Driven Global Equities“, „Vontobel AI Powered Global Equity“ und „WWK KI Aktien Welt“ liefern über ein Jahr zwar eine ansehnliche Performance, längerfristig können sie jedoch kaum überzeugen.

Der Boom auf dem Markt für digitale Anlageberatung birgt nach Ansicht von Experten auch hohe Risiken. Selbst Dan Moczulski von Etoro in Großbritannien warnt vor übertriebenem Vertrauen in die Technologie: „Wenn Menschen allgemeine Modelle wie ChatGPT oder Gemini wie eine Kristallkugel behandeln, entsteht ein großes Risiko.“ Solche Modelle könnten Zahlen und Daten falsch wiedergeben oder sich zu sehr auf vergangene Kursentwicklungen stützen. Auch ChatGPT selbst warnt in der frei zugänglichen Version davor, sich bei wichtigen Finanzentscheidungen auf das Programm zu verlassen. Befragt man die Software in der gebührenfreien Version direkt nach aussichtsreichen Investments oder nach der zukünftigen Kursentwicklung einer Aktie, bekommt man meist die gleiche Antwort: Als KI-Modell sei die Software nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Der Chatbot weist nur lapidar daraufhin hin, dass die Entwicklung der Aktienmärkte sehr komplex sei und von vielen Faktoren abhänge, die sich jederzeit ändern könnten.