Dynatrace knackt 2-Mrd-Dollar-Umsatzmarke

Dynatrace hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 31. März 2026) von 1,7 Mrd. auf 2,054 Mrd. US-Dollar (1,46 Mrd. auf 1,77 Mrd. Euro) gesteigert. Der Nettogewinn (GAAP net income) sank von 483,7 Mio. auf 162,7 Mio. US-Dollar. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die große Differenz zwischen dem GAAP net income der vergangenen beiden Geschäftsjahre erklärt das Unternehmen mit einem Einmaleffekt: 2025 habe Dynatrace eine konzerninterne Übertragung der weltweiten wirtschaftlichen Rechte an geistigem Eigentum (IP) von einer hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft auf eine hundertprozentige Schweizer Tochtergesellschaft vollzogen, um die IP-Rechte besser auf die Geschäftstätigkeit abzustimmen. Die Übertragung führte zu einem Ertragsteuervorteil in Höhe von 320,9 Mio. US-Dollar (275,83 Mio. Euro).