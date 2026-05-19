Mistral AI übernimmt Linzer Start-up Emmi AI

Der französische KI-Konzern Mistral AI mit Sitz in Paris übernimmt das Linzer Start-up Emmi AI. Damit sei Mistral „das erste große Lab weltweit, das in AI Manufacturing und Engineering geht“, sagte Emmi-AI-Mitbegründer Johannes Brandstetter, Professor am Institut für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz, der APA. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart, ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag wird in Insiderkreisen kolportiert.

Mistral wurde 2023 gegründet, gilt als Europas Gegenspieler zu etwa OpenAI sowie Google und wird derzeit auf einen Unternehmenswert von 12 Mrd. Euro geschätzt. Es ist in Europa führend im Bereich Großer Sprachmodelle (LLM), bietet seine Produkte auch Open Source an und hat bereits mehrere Rechenzentren in Europa gebaut. Das erst 2024 gegründete Emmi AI habe eine einzigartige Expertise an der Schnittstelle von KI und Physik aufgebaut. Mit der Akquise stärke man die Position als führender Transformationspartner für Industrieunternehmen, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag.