KI ist gut, doch Prüfen bleibt besser

18 Gerichtsentscheidungen, die es nicht gab: Sie sorgten vergangenes Jahr vor einem Londoner Gericht für Schlagzeilen. In einem Verfahren gegen die Qatar National Bank, in dem es immerhin um eine Schadensersatzforderung von knapp 90 Millionen Pfund ging, hatte sich die Klägerseite auf Rechtsquellen gestützt, die teilweise frei erfunden waren. Der Kläger hatte für die Recherche KI-Werkzeuge verwendet, sein Anwalt die Angaben nicht ausreichend überprüft. Doppelt peinlich: Eine der erfundenen Entscheidungen wurde ausgerechnet der Richterin zugeschrieben, die den konkreten Fall behandelte.

Was dieses Beispiel zeigt: Der Einsatz von KI breitet sich rasend schnell aus. Und es kann ziemlich danebengehen, sich hundertprozentig auf den digitalen Mitarbeiter zu verlassen. Abseits der Betrachtung der Londoner Justiz-Story als nette Anekdote rückt sie einen entscheidenden Aspekt in den Fokus: Seit die KI nicht nur Informationen sammelt und Daten analysiert, sondern auch selbstständig Entscheidungen trifft, gewinnt die Frage zentrale Bedeutung, wer der KI kontrolliert und entscheidet, ob die Maschine richtig entschieden hat.

KI macht Tempo. „Wir müssen herausfinden, wie viel Entscheidungsmacht wir solchen Systemen übertragen und wie wir zugleich sicherstellen, dass ihre Ergebnisse verlässlich sind“, beschreibt auch Martin Fjeldbonde, Innovation- und AI-Leader für die Bereiche Audit & Assurance bei Deloitte EMEA (Europe, Middle East und Africa), die Herausforderung.

Was viele zusätzlich verunsichert: das gewaltige Tempo der Veränderung. Die KI-Modelle scheinen sich täglich mit ihren Fortschritten selbst zu überholen – und wirken so auch als Beschleuniger für alle damit verbundenen Arbeitsschritte.

Unbestritten sind die Effizienz- und die Produktivitätsgewinne durch den Einsatz von KI. KI kann Unternehmen dabei helfen, größere Mengen zunehmend komplexer Daten zu analysieren, interne Prozesse zu unterstützen und die Qualität und Geschwindigkeit von Entscheidungen zu erhöhen – alles Vorteile, an denen kaum ein Betrieb vorbeigehen kann. Einfache Unterstützungsfunktionen im Kundenkontakt, Anwendungen im Rechnungswesen oder die Analyse komplexer Marktentwicklungen – immer öfter hilft die KI mit. Entsprechend beeindruckend ist ihr Erfolgslauf. Laut Statistik Austria nutzten 2025 bereits 30 Prozent der österreichischen Unternehmen KI-Technologien. Vier Jahre zuvor waren es erst neun Prozent gewesen. Damit liegt Österreich deutlich über dem EU-Durchschnitt von 20 Prozent.